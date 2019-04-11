Лишний вес и хроническая усталость: чем опасен дефицит йода в организме

"Хронический йододефицит приводит к совокупным нарушениям метаболизма – падению иммунитета, повышению общей усталости и более быстрому запасанию жира в области бедер, живота и боков", - написала диетолог Светлана Фус в своем Instagram.

Йод используется организмом для синтеза гормонов щитовидной железы, которые ответственны за обмен веществ. Мы получаем йод преимущественно из пищи, небольшое количество также поступает из воздуха и воды. К сожалению, большинство населения не может обеспечить организм потребностью в йоде.

Специалист по питанию напомнила, что основными источниками йода в питании являются морепродукты. Кроме этого, важную роль в йодопрофилактике занимает йодированная соль.