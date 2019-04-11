Десять ошибок, которые могут сломать жизнь твоей дочери

В этой статье Михаил Лабковский рассказывает о 10 пунктах воспитания, которые могут сломать жизнь твоей дочери:

Первая и самая серьезная ошибка, которую совершают многие мамы и бабушки, воспитывая дочь и, соответственно, внучку — это программируют ее на некий обязательный набор навыков и качеств, которыми та должна обладать. "Ты должна быть милой", "Ты должна быть покладистой", "Ты должна нравиться", "Ты должна научиться готовить", "Ты должна". В самом умении готовить нет ничего плохого, но у девочки формируется ущербное мышление: ты будешь иметь ценность, только если будешь соответствовать набору критериев, пишет Lady.tochka.net. Тут гораздо эффективнее и без травм для психики сработает личный пример: давай вместе сварим вкусный суп. Давай вместе уберемся дома. Давай вместе выберем тебе прическу. Видя, как мама что-то делает и получает от этого удовольствие, дочка захочет научиться этому. И напротив, если мама ненавидит какое-то дело, то сколько бы она ни повторяла, что этому надо учиться, у девочки будет подсознательное отторжение к процессу. А на самом деле всему, чему нужно, девочка все равно научится рано или поздно. Когда ей самой это станет необходимо.

Вторая ошибка, которая часто встречается в воспитании дочерей — это тяжелое, осуждающее отношение к мужчинам и сексу, которое ей транслируется матерью. "Им всем одного надо", "Смотри, поматросит и бросит", "Главное — в подоле не принеси", "Ты должна быть недоступной". В результате девочка растет с ощущением, что мужчины — это агрессоры и насильники, что секс — это что-то грязное и плохое,чего стоит избегать. При этом ее тело с возрастом начнет посылать ей сигналы, начнут бушевать гормоны, и это внутреннее противоречие между запретом, исходящим от матери, и желанием, идущим изнутри, тоже очень травматично.

Третья ошибка, которая удивительным образом контрастирует со второй — ближе к 20 годам девочке сообщают, что ее формула счастья состоит из "выйти замуж и родить". Причем в идеале — до 25 лет, иначе будет поздно. Вдумайся: сначала в детстве ей говорили, что она должна (список), чтобы выйти замуж и стать мамой, потом несколько лет ей транслировали мысль о том, что мужики — козлы, а секс — грязь, и вот снова: выйди замуж и роди. Это парадоксально, но часто именно такие противоречивые установки матери озвучивают дочерям. Результатом становится страх перед отношениями как таковыми. И серьезно возрастает риск потери себя, потери связи со своими желаниями и осознания,чего же на самом деле хочет девушка.