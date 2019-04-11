Щавелевый борщ: рецепт весеннего первого блюда

Как гласит многократно проверенная народная мудрость, каждая хозяйка готовит борщ по своему единственно правильному рецепту. Этот неписанный закон в полной мере касается и щавелевого борща. Без мяса – получится легкий постный вариант, а густой мясной борщ – для сытости и вкуса. Одни кладут в него зажарку из моркови и лука, другие добавляют свеклу, причем, квашенную, третьи не признают щавелевый борщ без заправки на толченом сале и т.д.