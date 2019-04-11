Щавелевый борщ: рецепт весеннего первого блюда

Щавелевый борщ из первой зелени – лучшее весеннее блюдо. Ведь в сезон всевозможных овощей и зелени грех не воспользоваться всем этим буйством витаминов и не приготовить что-нибудь этакое, радостно-весеннее и аппетитно-полезное. Давай вместе с tochka.net сварим вкусный щавелевый борщ с яйцом и говядиной.
Как гласит многократно проверенная народная мудрость, каждая хозяйка готовит борщ по своему единственно правильному рецепту. Этот неписанный закон в полной мере касается и щавелевого борща. Без мяса – получится легкий постный вариант, а густой мясной борщ – для сытости и вкуса. Одни кладут в него зажарку из моркови и лука, другие добавляют свеклу, причем, квашенную, третьи не признают щавелевый борщ без заправки на толченом сале и т.д.
Классический рецепт зеленого борща, на самом деле, прост. Мы предлагаем тебе свой легкий весенний рецепт щавелевого борща с яйцом, диетической говядиной и массой зелени – попробуй! Благодаря щавелю это первое блюдо получается кисленьким, вкусненьким и простеньким.
Щавелевый борщ – ингредиенты:
- 500 г говядины на кости,
- 2 яйца,
- 4 молодые картофелины,
- 1 луковица,
- 1 белый корень,
- 1 пучок щавеля,
- 1 пучок зеленого лука,
- 1 пучок зелени (укроп, петрушка, шпинат),
- 2 лавровых листа,
- 3 горошины душистого перца,
- черный молотый перец по вкусу,
- соль по вкусу,
- 2 л воды.
Как сварить щавелевый борщ – рецепт приготовления:
- Перед тем как варить щавелевый борщ, мясо обработай, помой, залей водой, доведи до кипения и сними пену. Добавь белый корень, измельченную луковицу, лавровый лист, душистый перец, соль и вари на слабом огне 1,5-2 часа.
- Свари вкрутую яйца. Остуди и порежь на кусочки по количеству порций.
- Картофель порежь кубиками. Всю зелень перебери, хорошенько помой, со щавеля срежь черешки. Измельчи зелень.
- Мясо достань, порежь небольшими кусочками. Сам бульон процеди, положи в него мясо и верни на огонь.
- Добавь в бульон картофель и вари 15-20 минут. Затем добавь щавель, зеленый лук и шпинат и вари 4-5 минут.
- В конце добавь петрушку, укроп, посоли и поперчи по вкусу. Если щавелевый борщ получился слишком кислым, добавь сахар – вкус будет более ярким и насыщенным.
- Готовь борщ из щавеля еще 1-2 минуты. Затем выключи огонь и оставь на пару минут настояться.
- Готовый щавелевый борщ разлей по тарелкам и добавь порезанное яйцо. Подавай со сметаной.
Приятного аппетита!