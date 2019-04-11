Хочешь женить его на себе? Раз плюнуть.
Вы столько времени вместе, а он - не мычит, не телится. Все ваши намеки об обручальном кольце и заветном свидетельстве о браке его не прошибают. Ты давно знакома с его мамой, делаешь котлетки лучше, чем она, а он морщится при малейшем намеке на свадьбу. Знакомая сиутация? Знакомая. Что деалть? Обсуждать с подружками его нерешительность по 25 кругу бесполезно, подсовывать журналы свадебных платьев опасно (может взбеситься), просить родных и друзей при каждой встрече задавать один и тот же вопрос "когда в ЗАГС?" - себе дороже. На помощь придет только астрология. Прислушайтесь к советам звезд, как рекомендует журнал "Астрология", и начинайте планировать вашу свадьбу.
Овен
Выйти замуж за мужчину этого знака Зодиака довольно легко. Достаточно ему просто сказать, что вы будете свято хранить ему верность, а он может гулять сколько душе угодно. Что это ерунда и вас совершенно не волнует. Тут Овен поймет, что нашел свой идеал.
Конечно, от подобного предложения и другие мужчины не отказались бы, но они хоть постеснялись и сказали бы, что подобного никогда не будет. Но не Овен. Он не любит ограничений и раз разрешили — значит надо этим пользоваться. Скрутите его в бараний рог потом.
Телец.
У этих мужчин сразу возникает целый список требований. И чтоб ни с кем не встречалась до него, и пироги пекла, как его мама, и посуду мыла с воодушевлением. Да и вообще, чтобы хлопоты по дому взвалила целиком на свои плечи. Правда, Телец совсем не стоит того, чтобы захотеть за него замуж?
Но, как показывает практика, мужчины этого знака в браке спокойно купят и посудомойку, и стиральную машину, и сами по хозяйству помгут. Так что можно потерпеть немного, инвестиции окупятся.
Близнецы
Представители этого знака больше всего на свете не выносят скуку. Они не женятся на даме, которая работает бухгалтером, общается только с такими же коллегами, по вечерам готовит борщ и сморит женский сериал
Близнецу нужно что-то поэкстравагантнее. Фенечки из бисера, бонсаи в горшках — хобби должно увлекать. Вот тогда этот мужчина ваш. Вот только стоит его укорить за что-то прозаичное, например, за разбросанные носки — Близнец тут же снова теряет всякий интерес. Найдите баланс между прыжками с парашюта и бытовыми хлопотами, и Близнецы спокойно отправятся в ЗАГС.
Рак
Мужчину этого знака, особенно если он живет с родителями, в ЗАГС затянуть будет непросто. Ему и так уже хорошо и комфортно.
Раки привязаны к матери, особенно если она продолжает о нем заботиться и во взрослой жизни. И обо всех свои отношениях с женщинами он будет ей рассказывать. И непременно слушать ее советы.
Рано или поздно придется поставить его перед выбором. Сурово и жестко. Если этот мужчина действительно вас любит и поймет, что выбора у него нет, покорно пойдет с вами в ЗАГС.
Лев
Выйти замуж за представителя этого знака Зодиака одновременно и просто, и сложно. Вроде бы, что уж проще: нужно только слушаться Льва во всем, не высовываться лишний раз и отзываться исключительно тогда, когда позовут. И молчать побольше. Вроде бы несложно, но мы же девочки, нас всегда куда-то несет.
А еще обязательное условие, чтобы красивая была. И неглупая, чтобы можно было похвастаться перед окружающими. В общем сидела в углу, молчала и тихо сияла красотой. Кто справляется с такими условиями — тем светит замужество. Правда, вместе с комплексом неполноценности и подавленной личностью.
Дева
Мужчины этого знака считаются самыми лучшими мужьями. И верные, и внимательные, и заботливые.... Но сколько всего придется перетерпеть до ЗАГСа.
Девы — довольно известные зануды. В семейной жизни это даже полезно: полочка будет прибита ровно, а кран никогда не будет протекать. Но этот мужчина может годами испытывать тебя, а достойна ли ты его? Ежедневно ты будешь получать порцию занудства, и тебе придется улыбаться, идеально убирать и следить за тем, чтобы тушь не потекла.
Вот тогда мужчина-Дева поймет, что ты идеальная партнерша для него. И поведет вас под венец.
Весы
С представителями этого знака все очень просто. Если они понимают, что ты им не подходишь, то мурыжить они тебя не станут.
Кроме того, штамп в паспорте Весов тоже не сильно то пугает. У них все по полочкам: подходим друг другу — значит, женимся. Нет — разбежимся сразу.
Конечно, определенные требования эти мужчины к даме сердца все же выдвигают. Весы — эстеты от природы, поэтому их любовь должна быть красивой, аккуратной и неглупой. А со всем остальным этот мужчина как-нибудь смирится. Готовить уметь не обязательно. Любовь у Весов через желудок не проходит.
Скорпион
Чтобы подтолкнуть этого мужчину на определенный шаг, придется разыграть спектакль равнодушия. Вы должны заявлять Скорпионам: «а кто сказал, что я хочу замуж?». При этом он будет пристально к вам присматриваться — а правда ли вы так считаете? Вдруг это ловушка?
Скорпионы любят жить, ни в чем себя не ограничивая, а женитьба — довольно известный «ограничитель». Поэтому в ЗАГС эти мужчины поведут свою даму, только поверив, что это их собственное решение. А вам остается только вздыхать и говорить: «как скажешь, я то замуж не хочу...»
Стрелец
У мужчин этого знака требований для избранницы не очень много. Первое: Стрельцы считают, что выглядеть должна его женщина идеально. А идеалы обычно нарисованы на обложках глянцевых журналов. Начнется мода на «пышек» - можно забыть о диетах. А пока - худейте!
Второе требование: не навязываться. Если ему не названивать день и ночь с вопросами «а куда пропал?» и «поел ли ты, Пусик?» - можно быстренько отправиться с ним под венец.
Эти мужчины очень свободолюбивы, когда они чувствуют, что никто их не связывает по рукам и ногам — они счастливы и готовы на великие подвиги. Даже на роскошную свадьбу.
Козерог
Представителям этого знака жениться довольно трудно. В основном из-за того, что они ищут в женщинах всего два качества, но взаимоисключающих: чтобы постоянно контролировала, например, раз в полчаса интересовалась, а не голоден ли Козерог? А второе — чтобы не задавала лишних вопросов.
Вот эти мужчины и морочат годами девушке голову, так как что-то их постоянно не устраивает. То она не проконтролировала, что Козерог не онаел шапку и заболел, то надоедает, а он и сам знает, когда ему эту шапку надевать. Словом, пусть ходит без шапки.
Водолей
Под венец Водолея сможет затащить только женщина, которая еще более экстравагантная, чем он сам. Это, правда, довольно сложная задача.
Если же даме ее адекватное психическое состояние еще дорого, то придется прокачать свое актерское искусство. И «разыгрывать» любимого милыми женскими сюрпризами, например: «сегодня будем спать на крыше, чтобы прочувствовать дыхание звезд».
Любой другой мужчина покрутит пальцем у виска, а Водолей сразу же побежит за кольцом.
Рыбы
Как ни странно, но мужчины этого знака чуть ли не живут в ЗАГСе. Они любят жениться, каждый раз уверены, что вот это брак точно на всю оставшуюся жизнь. И не важно, что пять бывших жен при этих словах синхронно хихикают.
Поэтому Рыб под венец силой тащить не придется, они могут сделать предложение уже через неделю знакомства. А потом уже ты задумаешься, а стоило выходить замуж за этого мужчину?
Представители этого знака будут уговаривать. Да, на первых порах очень похожи на романтичного принца на белом коне (на белом мерсе). Но если этот принц был уже женат четыре раза, стоит задуматься: может, не такой уж он и сказочный?