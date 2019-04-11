Хочешь женить его на себе? Раз плюнуть.

Дева

Мужчины этого знака считаются самыми лучшими мужьями. И верные, и внимательные, и заботливые.... Но сколько всего придется перетерпеть до ЗАГСа.

Девы — довольно известные зануды. В семейной жизни это даже полезно: полочка будет прибита ровно, а кран никогда не будет протекать. Но этот мужчина может годами испытывать тебя, а достойна ли ты его? Ежедневно ты будешь получать порцию занудства, и тебе придется улыбаться, идеально убирать и следить за тем, чтобы тушь не потекла.

Вот тогда мужчина-Дева поймет, что ты идеальная партнерша для него. И поведет вас под венец.

Весы

С представителями этого знака все очень просто. Если они понимают, что ты им не подходишь, то мурыжить они тебя не станут.

Кроме того, штамп в паспорте Весов тоже не сильно то пугает. У них все по полочкам: подходим друг другу — значит, женимся. Нет — разбежимся сразу.

Конечно, определенные требования эти мужчины к даме сердца все же выдвигают. Весы — эстеты от природы, поэтому их любовь должна быть красивой, аккуратной и неглупой. А со всем остальным этот мужчина как-нибудь смирится. Готовить уметь не обязательно. Любовь у Весов через желудок не проходит.

Скорпион

Чтобы подтолкнуть этого мужчину на определенный шаг, придется разыграть спектакль равнодушия. Вы должны заявлять Скорпионам: «а кто сказал, что я хочу замуж?». При этом он будет пристально к вам присматриваться — а правда ли вы так считаете? Вдруг это ловушка?

Скорпионы любят жить, ни в чем себя не ограничивая, а женитьба — довольно известный «ограничитель». Поэтому в ЗАГС эти мужчины поведут свою даму, только поверив, что это их собственное решение. А вам остается только вздыхать и говорить: «как скажешь, я то замуж не хочу...»

Стрелец

У мужчин этого знака требований для избранницы не очень много. Первое: Стрельцы считают, что выглядеть должна его женщина идеально. А идеалы обычно нарисованы на обложках глянцевых журналов. Начнется мода на «пышек» - можно забыть о диетах. А пока - худейте!

Второе требование: не навязываться. Если ему не названивать день и ночь с вопросами «а куда пропал?» и «поел ли ты, Пусик?» - можно быстренько отправиться с ним под венец.

Эти мужчины очень свободолюбивы, когда они чувствуют, что никто их не связывает по рукам и ногам — они счастливы и готовы на великие подвиги. Даже на роскошную свадьбу.

Козерог

Представителям этого знака жениться довольно трудно. В основном из-за того, что они ищут в женщинах всего два качества, но взаимоисключающих: чтобы постоянно контролировала, например, раз в полчаса интересовалась, а не голоден ли Козерог? А второе — чтобы не задавала лишних вопросов.

Вот эти мужчины и морочат годами девушке голову, так как что-то их постоянно не устраивает. То она не проконтролировала, что Козерог не онаел шапку и заболел, то надоедает, а он и сам знает, когда ему эту шапку надевать. Словом, пусть ходит без шапки.

Водолей

Под венец Водолея сможет затащить только женщина, которая еще более экстравагантная, чем он сам. Это, правда, довольно сложная задача.

Если же даме ее адекватное психическое состояние еще дорого, то придется прокачать свое актерское искусство. И «разыгрывать» любимого милыми женскими сюрпризами, например: «сегодня будем спать на крыше, чтобы прочувствовать дыхание звезд».

Любой другой мужчина покрутит пальцем у виска, а Водолей сразу же побежит за кольцом.

Рыбы

Как ни странно, но мужчины этого знака чуть ли не живут в ЗАГСе. Они любят жениться, каждый раз уверены, что вот это брак точно на всю оставшуюся жизнь. И не важно, что пять бывших жен при этих словах синхронно хихикают.

Поэтому Рыб под венец силой тащить не придется, они могут сделать предложение уже через неделю знакомства. А потом уже ты задумаешься, а стоило выходить замуж за этого мужчину?