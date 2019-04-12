Десять морально устаревших кухонных гаджетов, которым место на свалке

Большая и просторная кухня есть не у каждой хозяйки, но даже такую ни к чему захламлять вещами, которыми пользовались от силы один-два раза. Мы собрали десять кухонных помощников, которые сейчас уже не актуальны - их можно заменить более современными приборами, советует Woman's Day.
Тостер
Румяные и поджаренные кусочки хлеба, которые выпрыгивают из прибора, это, конечно, здорово, но есть приборы, которые совмещают эту функцию и еще несколько других.
Чем заменить: электрическим грилем. Он приготовит не только тосты, но и сочные стейки, вафли, колбаски, а какие на нем получаются вкуснейшие овощи… Поэтому считаем, что гриль куда более универсальный прибор, чем тостер.
Мясорубка
Когда-то с помощью нее мы готовили фарш, чтобы потом всей семьей лепить пельмени и манты. Позже ручную мясорубку сменила электрическая, но суть прибора осталась та же – он используется для измельчения мяса.
Чем заменить: среди домашней техники давно появился и стал любимчиком на кухне другой девайс – блендер. Он за несколько секунд измельчает практически любые продукты. Ему по зубам, то есть лезвиям, как овощи, так и плотные куски мяса, жесткие орехи. Кроме этого хозяйки часто используют блендер для смешивания, например, если нужно приготовить пюре, жидкое тесто, смузи, коктейли. Минус прибора разве что в том, что он достаточно шумный в работе, но благо он быстро справляется со своей работой.
"Мантышница"
Что-что, а большая кастрюля с перфорацией, на наш взгляд, точно зря занимает место на кухне. Ведь в ней можно приготовить одно-единственное блюдо.
Чем заменить: хлебопечку вытеснила мультиварка, которая как шеф-повар приготовит первое, второе, не менее вкусный хлеб, выпечку и даже йогурт и мороженое.
Миксер
Тоже, похоже, канул в Лету. Однако для тех любит готовить и делает это часто и помногу, миксер до сих пор служит неплохую службу.
Чем заменить: все тем же современным собратом миксера – блендером, который работает шустрее, мощнее и помимо смешивания прекрасно справляется с другими возложенными на него обязанностями.
Кофемолка
Думаем, многие согласятся, что нет ничего лучше свежемолотого и такого же свежесваренного ароматного кофе. Но теперь необязательно покупать кофемолку, чтобы варить кофе из свежемолотых зерен.
Чем заменить: появились кофеварки (в том числе бюджетные), совмещающие в себе функцию измельчения зерен. Но это, наверно, не заинтересует гурманов, предпочитающих кофе, сваренный исключительно в турке.
Соковыжималка
Соки фреш отошли на второй план с появлением тренда на смузи. Сейчас из фруктов и овощей не выжимают сок, а измельчают их до жидкого пюреобразного состояния. Получается сытнее, чем сок и при этом сохраняется вся польза свежих продуктов. К тому же свежевыжатые соки, по мнению врачей, вредят здоровью.
Чем заменить: появлению нового густого напитка мы обязаны все той же палочке-выручалочке под названием блендер. За полминуты он приготовит любой коктейль, который только пожелает душа.
Йогуртница
Молочные продукты, которые датированы даже сегодняшним днем, не всегда оказываются такими, какими бы хотелось. Именно поэтому появились приборы, которые позволяют приготовить дома продукты на основе молока. Один из таких – йогуртница, которая выдает свежайший йогурт спустя шесть-семь часов.
Чем заменить: этому чудо-прибору мы тоже нашли замену – это мультиварка, которой по плечу приготовление кисломолочных продуктов и десятка других блюд.
Попкорница
Этим прибором на кухне могут похвастаться немногие, но он есть. Зачем ходить в кино, если такой же вкусный попкорн можно приготовить дома и потом на любимом диване посмотреть фильм? Но для такого удовольствия не нужно покупать отдельный прибор, потому что есть помощник, который и попкорн приготовит, и картофель в мундире сварит, и суп разогреет.
Чем заменить: да, это старая добрая микроволновка – и, пожалуй, единственный прибор, которому до сих пор не найти равноценной или превосходящей ее замены. Правда, многие уверены в том, что микроволновки приносят страшный вред здоровью. Однако научного подтверждения большинству этих домыслов нет.
Скороварка
Кто не в курсе, это такая кастрюля, которая герметично закрывается, и благодаря такой технологии может готовить быстрее, а также без использования масла. На наш взгляд, кастрюли – прошлый век, тем более, что есть техника, которая может готовить также быстро и вкусно.
Чем заменить: как пароваркой, так и мультиваркой.
А какой техникой на кухне пользуетесь вы?