Десять морально устаревших кухонных гаджетов, которым место на свалке

Чем заменить: пароваркой или мультиваркой, в которых можно приготовить куда больше блюд, чем в «мантышнице». Этот прибор – самый главный помощник при приготовлении диетических и просто здоровых блюд, который практически не требует к себе внимания. Достаточно закинуть полуфабрикаты и овощи в лотки, и через 30 минут правильный обед-ужин готов. Кстати, вкусно и полезно в пароварке получаются еще омлеты и разные запеканки.

Хлебопечка

Название прибора говорит само за себя, но с появлением пекарен на каждом шагу многие хозяйки признаются, что убрали его в самый дальний шкаф. Конечно, иногда, когда очень хочется побаловать себя и близких настоящим домашним хлебом, этот помощник снова в строю, но опять же – ненадолго. Сейчас мало кто может позволить себе сначала месить тесто, а потом часами выпекать хлеб, тем более что есть техника, у которой функция выпечки одна из 20 имеющихся.