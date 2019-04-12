Ляйсан Утяшева похудела на десять килограммов

Позже, в комментариях, Утяшева добавила, что специально на диете не сидела и вес ушел сам собой. Также гимнастка отметила, что не пользовалась услугами диетолога, а придерживалась своей системы питания.

Не все поклонники оценили такие впечатляющие результаты. «Больше не худейте, а еще отдохните, у вас усталый вид, берегите себя», «На 10? Ребра вынули? Куда худеть-то? Откуда ушло? Я в шоке...», «Надеемся, что такая худоба не будет вредна для здоровья».