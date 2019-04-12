Ляйсан Утяшева похудела на десять килограммов

В своем инстаграме 33-летняя Ляйсан Утяшева сообщила, что сильно похудела: гимнастке удалось сбросить 10 килограммов, пишет LadyMail.ru.
Позже, в комментариях, Утяшева добавила, что специально на диете не сидела и вес ушел сам собой. Также гимнастка отметила, что не пользовалась услугами диетолога, а придерживалась своей системы питания.
Не все поклонники оценили такие впечатляющие результаты. «Больше не худейте, а еще отдохните, у вас усталый вид, берегите себя», «На 10? Ребра вынули? Куда худеть-то? Откуда ушло? Я в шоке...», «Надеемся, что такая худоба не будет вредна для здоровья».