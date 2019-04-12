Пять универсальных советов по макияжу от визажиста Елены Крыгиной

У Елены Крыгиной миллионные просмотры на youtube и тысячи фанатов косметики и салонов: эта девушка в макияже разбирается, пишет Lady.Mail.ru.
Выбери тени на каждый день
Каждый день некогда рисовать себе smoky eyes, но ты вполне успеешь немного подчеркнуть складку века. Для этого пригодятся легкие «тауповые» тени – серо-коричневые оттенки, которые помогут создать иллюзию тени. Это визуально чуть распахнет взгляд.
Не пренебрегай пудрой
Елена Крыгина учит своих подписчиков делать финальный штрих в макияже с помощью пудры. Чем мы хуже? Логика такая: пудра продлит стойкость макияжа, дополнительно выравнивает рельеф кожи. А еще пудра помогает растушевывать яркие оттенки на лице – тени или румяна.
Для макияжа дома лучше выбрать рассыпчатую пудру: она ложится ровным тоном, и «перепудриться» невозможно – частички не прилипают друг к другу, а значит, не создадут ненужной многослойности.
Не бойся красного
Красные губы идут всем, главное – подобраться свой оттенок (а еще привыкнуть к своему новому облику в зеркале). Выбирать лучше помады с синим подтоном: когда ты растушевываешь такие на руке, остается розовый цвет. Еще понадобится карандаш, чтобы прорисовать губы: по совету Крыгиной, начинаем с разметки бантика над верхней губой, и уже потом идем по контуру.
Рисуй (простые) стрелки
На каждый день пригодится межресничная стрелка. Где располагается эта тонкая и обязательно карандашная линия – понятно из ее названия. «Такая стрелка придает глазу форму, а взгляду – глубину. Тушь и межресничный контур лучше всегда оставлять именно черными, потому что только этот цвет даст взгляду максимальную глубину. Следи, чтобы карандаш был всегда хорошо наточен», – учит Елена в своей книге.
Не экономь на кисточках
Поролоновые спонжики Крыгина не приветствует, а вот кисточки советует иметь каждой искуснице. Базовое правило: для пудровых текстур выбираем кисти из натуральных материалов, а для кремовых – из синтетики. Покупать подешевле не стоит: такие кисти не будут хорошо растушевывать, зато будут превращать цвет в грязь, да и прослужат недолго, быстро «полысев».