Пять универсальных советов по макияжу от визажиста Елены Крыгиной

Выбери тени на каждый день

Каждый день некогда рисовать себе smoky eyes, но ты вполне успеешь немного подчеркнуть складку века. Для этого пригодятся легкие «тауповые» тени – серо-коричневые оттенки, которые помогут создать иллюзию тени. Это визуально чуть распахнет взгляд.

Не пренебрегай пудрой

Елена Крыгина учит своих подписчиков делать финальный штрих в макияже с помощью пудры. Чем мы хуже? Логика такая: пудра продлит стойкость макияжа, дополнительно выравнивает рельеф кожи. А еще пудра помогает растушевывать яркие оттенки на лице – тени или румяна.

Для макияжа дома лучше выбрать рассыпчатую пудру: она ложится ровным тоном, и «перепудриться» невозможно – частички не прилипают друг к другу, а значит, не создадут ненужной многослойности.

Не бойся красного

Красные губы идут всем, главное – подобраться свой оттенок (а еще привыкнуть к своему новому облику в зеркале). Выбирать лучше помады с синим подтоном: когда ты растушевываешь такие на руке, остается розовый цвет. Еще понадобится карандаш, чтобы прорисовать губы: по совету Крыгиной, начинаем с разметки бантика над верхней губой, и уже потом идем по контуру.

Рисуй (простые) стрелки

На каждый день пригодится межресничная стрелка. Где располагается эта тонкая и обязательно карандашная линия – понятно из ее названия. «Такая стрелка придает глазу форму, а взгляду – глубину. Тушь и межресничный контур лучше всегда оставлять именно черными, потому что только этот цвет даст взгляду максимальную глубину. Следи, чтобы карандаш был всегда хорошо наточен», – учит Елена в своей книге.

Не экономь на кисточках