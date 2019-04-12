Три фразы, которые нужно забыть навсегда

Давай же разберемся, какие 3 фразы тебе стоит забыть для того, чтобы жить своей жизнью и не излучать токсичность для окружающих.

"Я никому ничего не должна"

Сложно сказать, когда именно возникла эта фраза и какой смысл был заложен в нее изначально, но сейчас это звучит то ли как максимализм, то ли как голословность. При этом, мелькает фраза повсеместно. Чтобы не быть голословными максималистами, объясняем: ты не можешь быть никому не должной.

Если у тебя есть работа - ты должна работодателю; если у тебя есть отношения - ты должна партнеру (а он тебе, как минимум потому, что уважать друг друга - это обязательство); если у тебя в корзине продукты - ты должна заплатить налог; если ты живешь в стране - ты должна действовать согласно закону.

В любом случае, людей, которые никому ничего не должны - не существует. Но есть желание нарочито часто напоминать всем вокруг о своей независимости.

Рекомендация: постарайся говорить должна/не должна только в тех случаях, когда можешь отстоять свою точку зрения. Может быть в твоей жизни станет немного больше места для того, что ты сама хотела бы делать (даже в случаях, если это обязательно).

"Делай как я"

Именно эта фраза кажется самой большой глупостью на планете. Хотя бы потому, что ты - это ты, а другие - не ты. Если ты хоть раз в жизни пробовала готовить по маминому рецепту, а получалось "не совсем то" - считай это доказательством.

Неважно кого ты призываешь делать "как ты" и чего это касается. Вегетарианцы рассказывают, что не есть мясо и быть здоровыми - круто; Гринпис призывает снять соболиную шубу и надеть пуховик, чтобы спасти планету; олимпийская чемпионка кричит тебе, что биатлон - это проще простого. Все они на миллион процентов уверены, что можно делать так и это будет правильно. Но правильно это только для некоторых определенных людей.

Рекомендация: для того, чтобы не провоцировать появление нервного тика у окружающих - делай как ты и никому такого не навязывай.

"Я бы на твоем месте"

Вообще забудь об этих словах, как забыла о том, что бром - это химический элемент с атомным номером 35 в таблице Менделеева. Эта фраза особенно нелепа, если у тебя вообще не спрашивали, но и в целом тоже не несет никакой информативности.

"Я бы на твоем месте" - фраза, которую всегда заканчивают так, как никогда бы не сделали, будучи на своем месте. Вспомни обо всех своих подругах, которые говорили: "Я бы на твоем месте сразу бросила его", "Я бы на твоем месте не носила такую юбку", "Я бы на твоем месте не меняла бы работу". Они никогда бы не сделали так потому, что они не на твоем месте.

Особенно смешно, если с этой фразы начинают длинные посты те самые коучи жизни из соцсетей. Ведь они даже примерно не представляют на каком месте ты.