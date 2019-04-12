Крем для рук: Рецепты приготовления в домашних условиях

Существует несколько хороших правил, которые должны стать обязательным ритуалом каждой девушки:

руки необходимо мыть теплой водой, используя крем-мыло или гель;

вытирать руки необходимо насухо;

после этого надо наносить увлажняющий или питательный крем;

наносить крем рекомендуется плавными движениями от кончиков пальцев к их основанию.

Ингредиенты для базы домашнего крема

Основой для домашних кремов обычно служат такие продукты:

Пчелиный воск. Он полезен не только дерме, но и ногтевым пластинам.

Жидкие и твердые косметические масла (оливковое, кукурузное, льняное, миндальное, масло какао, кокоса и масло Ши).

Жир (свиной/куриный/гусиный). На его основе можно создать крем для лечения обветренной и огрубевшей кожи рук.

Сливочное масло. Оно помогает сохранить упругость и мягкость кожи рук.

Ланолин (шерстяной воск извлекаемого из овечьей шерсти) – прекрасно увлажняет дерму, сохраняя необходимый уровень влаги в ее тканях.

Любой жирный крем с минимальным количеством ароматизаторов и добавок.

Дополнительные ингредиенты для домашнего крема:

Для увлажнения кожи рук нужно использовать эфирные масла розмарина, розы, апельсина, жасмина и пачули, глицерин, травяные отвары и настои, витамин Е.

Омолодить кожу рук поможет Витамин А, лимон, желток, натуральный мед, сливочное, оливковое или касторовое масло, масло макадамии, грейпфрута, лаванды, вазелин.

Ускорить процесс заживления помогут подорожник, ромашка, чистотел, алоэ, облепиховое и масло чайного дерева, ладана, сандала, жасмина, морковный сок, кислые ягоды.

Отбелить дерму способны молоко, эфиры различных цитрусов, ванили и розового дерева, мед, а также сок петрушки, огурца и лимона.

Чтобы сделать питательный крем для рук нужно добавлять: мед, яичный желток, масла (жожоба, миндаля, кокоса, сандала), ланолин, пчелиный воск, сметана, сливки, авокадо.

Что нужно для приготовления крема для рук в домашних условиях

емкость для приготовления крема;

миска для водяной бани;

стеклянные мисочки;

венчик;

ложка;

шприц;

баночка с темным стеклом.

Помните, чтобы крем приносил пользу, важно соблюдать пропорции: 60 % из основы, на 30 % из масел растительного происхождения, 7 % занимают витамины и полезные вещества, 3 % - эфиры и загустители.

Рецепт крема для сухих рук

За основу возьмите пчелиный воск и по 2 ч. л. лецитина и ланолина. На водяной бане доведите до нужной температуры и добавьте неполную столовую ложку глицерина и меда. Такой крем поможет стать коже эластичной, защитит ее от непогоды, регенерирует имеющиеся повреждения.

Рецепт питательного крема для рук

Хорошо взбейте 1 белок при помощи венчика и отставьте. Перетрите 100 г облепихи, смешайте их с любым маслом растительного происхождения (1 ст. л). Соедините компоненты, нанесите на руки минут на 30.

Рецепт увлажняющего крема для рук

На 50 г размягченного при комнатной температуре масла возьмите меда 15 г и отвар из череды в количестве 1 ст. л. Компоненты тщательно смешайте и разотрите.

Рецепт антивозрастного крема

Возьмите по 10 мл кокосового и касторового масел, добавьте пюре из алоэ (измельчается 10 небольших листиков растения). Компоненты тщательно смешайте и добавьте 3-4 капельки масла эвкалипта. Держите смесь на водяной бане до тех пор, пока компоненты полностью не станут однородными.

Рецепт отбеливающего крема

За основу возьмите 20 г любого жирного крема без добавок. В него тонкой струйкой введите сок лимона (20 мл). Когда смесь станет полностью однородной, введите 20 г жирной сметаны. Такой крем работает безупречно.

Как хранить домашний крем для рук