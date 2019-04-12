Как приготовить вкусные сырники: ТОП-5 рецептов

Творог для сырников лучше всего выбирать плотный и не слишком жирный. Сырники, приготовленные из мягкого, чересчур нежного или жирного творога, потребуют добавления слишком большого количества муки или же будут разваливаться при жарке, пишет Сегодня.
Сырники классические: рецепт
Ингредиенты:
- 500 г творога
- 2 ст.л. сахара
- щепотка соли
- 1 пакетик ванильного сахара
- 2 яйца
- 1/4 ст. изюма
- 2 ст.л. муки + для обваливания
Рецепт приготовления:
- Растереть творог с сахаром и ванилином. Добавить яйца, изюм, соль, муку и перемешать.
- Сформировать 10 небольших шариков. Обвалять их в муке.
- Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложить шарики на небольшом расстоянии друг от друга, слегка прижимая сверху ладонью. Обжарить до золотистого цвета с двух сторон.
Сырники: рецепт с манкой без муки
Ингредиенты:
- 500 г домашнего творога
- 2 яйца
- 5 столовых ложек манки
- 6 столовых ложек сахара
- 5 г ванильного сахара
Рецепт приготовления:
- Размять творог вместе с яйцами, сахаром и ванилью.
- Добавить манную крупу и хорошо перемешать.
- Влажными руками сформировать сырники и обжарить их под крышкой на среднем огне.
Сырники: рецепт пп для духовки
Ингредиенты:
- 300 г творога
- 2 яйца
- 2-3 ст.л. сахара
- 2 ст.л. манной крупы
- 1 ст.л. молока
- 1 ст.л. изюма
Рецепт приготовления:
- Залить изюм горячей водой на 10-15 минут, затем жидкость слить.
- Соединить в большой миске творог, сахар, яйца, изюм, манную крупу и молоко. Тщательно размять все ингредиенты до получения однородной массы.
- Металлические формочки хорошо смазать сливочным маслом и выложить творог. Если вы используете силиконовые формочки, их достаточно сбрызнуть водой.
- Отправить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать около 30 минут или до золотистого цвета.
Сырники: рецепт простой
Ингредиенты:
- 400 г творога
- 2 яйца
- 0.5 ч.л. соды
- 2 ст.л сахара
- щепотка соли
- 5-6 столовых ложек муки
Рецепт приготовления:
- Растереть творог с яйцами и половиной чайной ложки соды. Добавить сахар и щепотку соли. Размешать.
- Добавить муку по столовой ложке, пока не получится густое, отлипающее от вилки тесто. Накрыть тесто пленкой и оставить на несколько часов в холодильнике.
- Набирая тесто чайной ложкой, сформировать посыпанными мукой руками шарики. Перед жаркой их нужно расплющить.
- Пожарить сырники до золотистого цвета на разогретой с маслом сковороде с двух сторон.
Совет: к таким сырниками можно подать клубничный соус. Для его приготовления взбейте ягоды с небольшим количеством сахара.
Сырники: рецепт со взбитыми белками
Ингредиенты:
- 50 мл растительного масла
- 1 стакан муки
- 75 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- щепотка соли
- 500 г творога
- 2 яйца
Рецепт приготовления:
- Творог перетереть через металлическое сито.
- Желтки взбить с сахаром до кремообразной текстуры.
- Смешать желтки, творог и ванильный сахар.
- Белки взбить с щепоткой соли и аккуратно добавить их в творожную массу. Перемешать движениями снизу вверх.
- Высыпать муку на рабочую поверхность. Ложкой выложить творожную массу прямо в муку. Обвалять массу в муке и аккуратно сформировать сырник. Повторить с оставшимся творогом.
- Разогреть сковороду с растительным маслом на небольшом огне и пожарить сырники с двух сторон до румяной корочки.