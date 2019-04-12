Как тело говорит нам о том, что запасы энергии иссякли и требуют пополнения

Вот некоторые из них:

Напряжение во всем теле и головная боль

Это может быть признаком стресса, а также чрезмерного количества токсичных мыслей в вашей голове. Необходимо сделать "ментальную чистку" и фокусироваться на позитиве.

Боли в животе

Недаром даже традиционная медицина признает психосоматическое происхождение такого заболевания, например, как гастрит или язва. То есть, на нервной почве.

Затруднение дыхания

Когда человеку буквально не хватает воздуха, и сбивается дыхание и невозможно вздохнуть полной грудью – скорее всего, это физическое выражение того, что человек чувствует на эмоциональном уровне в этот период жизни.

Так называемая "усталость надпочечников"

Это вполне медицинский термин, хотя не такой распространенный как "хроническая усталость". Дело в том, что стресс и надпочечники связаны напрямую, и повышенная усталость и утомляемость тоже.

Изнеможение

Если человеку физически плохо при общении с другими людьми, он испытывает усталость, грусть, сонливость, апатию – значит, уровень заряда его энергетической батареи критически низок.

Ну а как восполнять жизненные силы и наполняться позитивной энергией, каждый выбирает сам, поскольку одинаково эффективных для всех универсальных способов не существует. Кому-то помогает восстанавливать душевные силы природа и уединение, а кому-то – общение и новые знакомства, кому-то придает сил экстремальный вид спорта, а кому-то – спокойные прогулки, например. И так далее.