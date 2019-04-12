Пять «нормальных» привычек, которые свидетельствуют, что ваши отношения нездоровые

Как распознать начало негативного момента?

Существуют, на первый взгляд, безобидные привычки, которые свидетельствуют о том, что ваши отношения наносят эмоциональный вред, и потребуется работа по исправлению ситуации.

1. Перекладывание проблем

Партнер пытается вовлечь вас в свои эмоциональные проблемы, обвиняет вас в причине их появления. При этом сам устраняется от их решения, не пытается что-то изменить.

2. Покупают любовь

С помощью дорогих подарков пытается добиться расположения, делает это публично, чтобы сформировать у окружающих образ идеальной пары. Но вы уже чувствуете нотки неискренности.

3. Отсутствуют споры

Два разных человека неизменно имеют отличные взгляды на предметы, события. Они могут их излагать, обсуждать. Но если совсем нет споров, то можно предположить, что партнеры не совсем честны между собой.

4. Необходимость дополнять друг друга

Самодостаточные люди ценны именно тем, что являются цельными личностями. А когда есть необходимость "дополняться" кем-то, то это указывает на зависимость от другого человека, его мнения и присутствия в жизни.

5. Ревность

Проверка телефонов, соцсетей указывают на недоверие партнера, которое может перейти в скандал на ровном месте.