Нюансы во внешности, из-за которых женщина выглядит неухоженной

Как бы стильно, дорого, модно вы ни выглядели, вас предательски выдаст всего одна деталь.

Рассказываем о 5 вещах, по которым можно сказать, что женщина неухожена.

1. Усики

Несмотря на то, что даже косметические марки ударились в естественность и не стесняются публиковать моделей с усиками, растительность на лице в повседневной жизни едва украсит какую-то девушку. Расставайтесь с ненавистными волосками без сожаления! Благо, сейчас для этого существует масса вариантов – от простого пинцета и шугаринга до лазерной эпиляции.

2. Грязная обувь

Представьте эту красотку с грязной обувью. Будет ли картинка такой же красивой или уровень ухоженности сведется к нулю? Скорее всего, второе. Следите за обувью, регулярно ее очищайте и носите в сумочке небольшую губку на случай непредвиденных ситуаций.

3. Потертая сумка

Потрескавшаяся, старая, видавшая виды сумка выдаст в вас грязнулю и замарашку, какой бы брендовой она ни была. Если сумка требует ухода, несите ее в ремонт или... прямиком на помойку.

4. Отсутствие маникюра

Неухоженную женщину можно вычислить по неопрятным ногтям. Сюда можно отнести отсутствие хотя бы гигиенического маникюра, а также отросший гель-лак. Необязательно рисовать на ногтях картины. Просто аккуратно подпиленные ногти и обработанная кутикула – уже плюс в вашу копилочку!

5. Грязная голова