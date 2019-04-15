Чеклист: семь причин, по которым тебе трудно начать отношения

Разберемся, почему начать отношения иногда сложнее, чем слетать на Марс или просто покорить космос.

Завышенные ожидания

Не все люди вокруг тебя - идеальные. Это ожидаемо и вообще не странно, ведь ты тоже не идеал. Если тебе кажется, что прекрасный принц - это не герой из мультика о Шреке, а реальный персонаж, то вступить в отношения с кем-либо будет невероятно сложно.

Ты считаешь себя слишком умной

Даже не будем спорить, так как верим в то, что ты очень крутая. Только вот не круче всех на свете, понимаешь? Отшивать каждого второго лишь потому, что они не разбираются в материнских платах и строении хобота слона - глупо.

Ты не знакомишься

Ну тут все очевидно. Как можно начать с кем-то отношения, если все твои знакомые парни - часть твоего прошлого? Чтобы немного упростить себе задачу - дай кому-нибудь свой номер наконец. Ладно?

У тебя занижена самооценка

Вообще не странно, что тебе тяжело взять курс на отношения. Если у тебя занижена самооценка - это нужно исправлять. Обратись к психологу, найди хобби и полюби себя, в конце концов.

Ты не отпустила прошлый опыт

"Пережить и двигаться дальше" - не клише из романтической комедии, а самый настоящий факт. Если ты до сих пор не отпустила прошлый опыт, то построить новые отношения будет практически невозможно.

На тебя постоянно давят

Если родители говорят, что твой мужчина должен быть успешным миллиардером, а подруги постоянно сводят тебя с волейболистами (или врачами) - это не говорит о том, что они знают кто тебе нужен. Скорее всего, у тебя не получается только потому, что на тебя давят.

Ты боишься потерять свободу