Чем ты раздражаешь своего начальника: ТОП глупых привычек

Итак, чем же ты можешь не нравиться своему начальнику?

Ты постоянно опаздываешь

У всех примерно одинаковое условие: из пункта А прибыть в пункт Б вовремя. И все справляются, а ты почему-то - нет. Избавь своего начальника от вечного нервного тика и перестань приходить тогда, когда удобно. Да, даже если стрелка ну никак не красилась ровно с пятого раза или ты вообще не успела позавтракать.

Ты игнорируешь замечания

Работу бывает сложно выполнить без совершения хотя бы маленькой ошибочки, поэтому руководитель может указать тебе на какие-то огрехи и будет надеяться, что ты это исправишь. Не стоит устраивать забастовку и игнорировать то, что он/она говорит. Иначе можно остаться без работы.

Ты невнимательная

По сути, это можно объяснить на простом примере. Однажды я готовила проект, за который несла ответственность перед группой людей. Тогда, одной из моих обязанностей было проверить все ли правильно сделано и запустить проект дальше, передать его на следующий этап разработки. Представь как сильно взбесился мой руководитель, когда я поняла, что в проекте была ошибка. Нет, не потому, что я ее допустила, а потому, что не заметила ее раньше. Иногда за проектную работу выставляют почасовую оплату и, возвращаясь на предыдущий этап, компания теряет деньги. Короче, мораль сей басни такова: просто будь внимательнее.

Ты не командный игрок

Для большинства работодателей очень важно, чтобы сотрудники хотели трудиться во благо компании. Если ты одна из тех, кто отрабатывает с 9:00 до 18:00 и, не оглядываясь, уходит в закат - ты раздражаешь своего начальника. По КЗоТу ты поступаешь правильно, но вот по отношению к компании - не очень.

Ты метишь на его место