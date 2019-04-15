ТОП-10 самых сексуальных торсов в кино

Зак Эфрон в "Спасателях Малибу"

Слащавый красавчик Зак Эфрон - типаж не для всех. Однако к роли Мэтта Броди в "Спасателях Малибу" актёр очень тщательно готовился, много занимаясь в зале и следя за питанием. Лукавить не будем - тело выглядит потрясающе.

Крис Эванс в "Первом мстителе"

Легендарный герой и суперсолдат Капитан Америка скромен, но его тело вызывает желание трогать и трогать эти мышцы, не прекращая.

Райан Рейнолдс в "Блейд: Троица"

Рейнолдс ещё в "Короле вечеринок" радовал юных девушек накачанными мышцами и идеальным прессом. К роли Ганнибала Кинга актер еще и возмужал, чем привлекает теперь еще больше.

Джейк Джилленхол в "Левше"

Каким бы драматичным ни был фильм, образ Билли Хоупа, главного героя, которого играет Джилленхол, привлекает и радует глаз.

Райан Гослинг в "Эта дурацкая любовь"

Достаточно просто вспомнить эпизод фильма, когда героиня Эммы Уотсон, увидев голый торс Джейкоба Палмера (Гослинга), вскрикнула: "О боже, ты что, ОТФОТОШОПЛЕН?!"

Тэйлор Лотнер в "Сумерках"

Да, "Сумерки" - это кино для 15-летних девочек. Да, герой Лотнера, Джейкоб Блэк, слишком сладкий и на любителя. Но давайте не отрицать, что тело у парня шикарное. Особенно на фоне дрыщеватого Паттинсона.

Джейсон Момоа в "Игре престолов"

Ну покажите мне хоть одну женщину, которая не в восторге от Кхала Дрого. Есть такие? Значит, они слепы - ведь как можно не хотеть оказаться в сильных объятиях могущественного героя.

Хью Джекман в"Люди Икс"

Легендарный супергерой-мутант Россомаха - брутальный и смелый. Но его сексуальность проявляется не только в этом - тело у Джекмана отменное.

Крис Хемсворт в "Торе"

Да что тут говорить, в роли Тора или в любой другой - Крис Хемсворт всегда был красавчиком с сексуальнейшим телом, которое аж облизать хочется.

Мэттью МакКонахи в "Золоте дураков"