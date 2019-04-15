ТОП-10 самых сексуальных торсов в кино

Все девочки любят косые мышцы и широкие накачанные плечи. И каждая при просмотре фильма представляла себя в объятиях то Джареда Лето, то Райана Гослинга, пишет Lady.tochka.net. Если сегодняшний вечер ты решила провести в компании красавца-мужчины, но такового рядом нет, то пусть его заменит кто-то из обладателей самых сексуальных торсов Голливуда. Или все сразу.
Зак Эфрон в "Спасателях Малибу"
Слащавый красавчик Зак Эфрон - типаж не для всех. Однако к роли Мэтта Броди в "Спасателях Малибу" актёр очень тщательно готовился, много занимаясь в зале и следя за питанием. Лукавить не будем - тело выглядит потрясающе.
Крис Эванс в "Первом мстителе"
Легендарный герой и суперсолдат Капитан Америка скромен, но его тело вызывает желание трогать и трогать эти мышцы, не прекращая.
Райан Рейнолдс в "Блейд: Троица"
Рейнолдс ещё в "Короле вечеринок" радовал юных девушек накачанными мышцами и идеальным прессом. К роли Ганнибала Кинга актер еще и возмужал, чем привлекает теперь еще больше.
Джейк Джилленхол в "Левше"
Каким бы драматичным ни был фильм, образ Билли Хоупа, главного героя, которого играет Джилленхол, привлекает и радует глаз.
Райан Гослинг в "Эта дурацкая любовь"
Достаточно просто вспомнить эпизод фильма, когда героиня Эммы Уотсон, увидев голый торс Джейкоба Палмера (Гослинга), вскрикнула: "О боже, ты что, ОТФОТОШОПЛЕН?!"
Тэйлор Лотнер в "Сумерках"
Да, "Сумерки" - это кино для 15-летних девочек. Да, герой Лотнера, Джейкоб Блэк, слишком сладкий и на любителя. Но давайте не отрицать, что тело у парня шикарное. Особенно на фоне дрыщеватого Паттинсона.
Джейсон Момоа в "Игре престолов"
Ну покажите мне хоть одну женщину, которая не в восторге от Кхала Дрого. Есть такие? Значит, они слепы - ведь как можно не хотеть оказаться в сильных объятиях могущественного героя.
Хью Джекман в"Люди Икс"
Легендарный супергерой-мутант Россомаха - брутальный и смелый. Но его сексуальность проявляется не только в этом - тело у Джекмана отменное.
Крис Хемсворт в "Торе"
Да что тут говорить, в роли Тора или в любой другой - Крис Хемсворт всегда был красавчиком с сексуальнейшим телом, которое аж облизать хочется.
Мэттью МакКонахи в "Золоте дураков"
Даже после того, как красавчик МакКонахи худел для "Далласского клуба покупателей" и "Настоящего детектива", мы помним этот пресс в "Золоте дураков". Впрочем, актер следит за собой и после любой трансформации тела для роли возвращается в привычную идеальную форму.