Пн, 15.04.2019
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  • ТОП-10 самых сексуальных торсов в кино

ТОП-10 самых сексуальных торсов в кино

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MAVRIXONLINE.COM - WORLDWIDE - Zac Efron films scenes for "Baywatch" shirtless in Miami, Florida. 8th March, 2016. Byline, credit, TV usage, web usage or linkback must read MAVRIXONLINE.COM. Failure to byline correctly will incur double the agreed fee. Tel: +1 305 542 9275.

ФОТО: MAVRIXONLINE.COM / MAVRIXONLINE.COM

Все девочки любят косые мышцы и широкие накачанные плечи. И каждая при просмотре фильма представляла себя в объятиях то Джареда Лето, то Райана Гослинга, пишет Lady.tochka.net. Если сегодняшний вечер ты решила провести в компании красавца-мужчины, но такового рядом нет, то пусть его заменит кто-то из обладателей самых сексуальных торсов Голливуда. Или все сразу.

Зак Эфрон  в "Спасателях Малибу"

Слащавый красавчик Зак Эфрон - типаж не для всех. Однако к роли Мэтта Броди в "Спасателях Малибу" актёр очень тщательно готовился, много занимаясь в зале и следя за питанием. Лукавить не будем - тело выглядит потрясающе.

Крис Эванс в "Первом мстителе" 

Легендарный герой и суперсолдат Капитан Америка скромен, но его тело вызывает желание трогать и трогать эти мышцы, не прекращая.

Райан Рейнолдс в "Блейд: Троица"

Рейнолдс ещё в "Короле вечеринок" радовал юных девушек накачанными мышцами и идеальным прессом. К роли Ганнибала Кинга актер еще и возмужал, чем привлекает теперь еще больше.

Джейк Джилленхол в "Левше"

Каким бы драматичным ни был фильм, образ Билли Хоупа, главного героя, которого играет Джилленхол, привлекает и радует глаз.

Райан Гослинг в "Эта дурацкая любовь"

Достаточно просто вспомнить эпизод фильма, когда героиня Эммы Уотсон, увидев голый торс Джейкоба Палмера (Гослинга), вскрикнула: "О боже, ты что, ОТФОТОШОПЛЕН?!"

Тэйлор Лотнер в "Сумерках"

Да, "Сумерки" - это кино для 15-летних девочек. Да, герой Лотнера, Джейкоб Блэк, слишком сладкий и на любителя. Но давайте не отрицать, что тело у парня шикарное. Особенно на фоне дрыщеватого Паттинсона.

Джейсон Момоа в "Игре престолов"

Ну покажите мне хоть одну женщину, которая не в восторге от Кхала Дрого. Есть такие? Значит, они слепы - ведь как можно не хотеть оказаться в сильных объятиях могущественного героя.

Хью Джекман в"Люди Икс"

Легендарный супергерой-мутант Россомаха - брутальный и смелый. Но его сексуальность проявляется не только в этом - тело у Джекмана отменное.

Крис Хемсворт в "Торе"

Да что тут говорить, в роли Тора или в любой другой - Крис Хемсворт всегда был красавчиком с сексуальнейшим телом, которое аж облизать хочется.

Мэттью МакКонахи в "Золоте дураков"

Даже после того, как красавчик МакКонахи худел для "Далласского клуба покупателей" и "Настоящего детектива", мы помним этот пресс в "Золоте дураков". Впрочем, актер следит за собой и после любой трансформации тела для роли возвращается в привычную идеальную форму.

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