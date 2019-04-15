Перерыв в отношениях: когда его стоит сделать, а когда — нет

В семье творится не пойми что. Равнодушие сменяется обидами. Царят то тоска, то напряжение: «Вот-вот снова поругаемся»... Может, пора отдохнуть друг от друга? Например, пожить отдельно? Психолог-публицист Елена Лосева разбирается, что собой представляет «перерыв в отношениях»: когда, как и кому он может помочь, пишет Lady.mail.ru.
Хочется уйти из жизни?
Проведем аналогию между жизнью одного человека и буднями пары. Семейная жизнь не зря так называется — она всегда одна на двоих и подразумевает слияние планов, органичное умещение жизненных целей двух людей в одной судьбе. Которая, как водится, преподносит сюрпризы, и не всегда приятные. Бывает слишком бурной или, наоборот, скучноватой.
И одинокий человек периодически бывает недоволен своей жизнью. Это нормально, такие периоды придирок к себе дают толчок личностному развитию, изменениям. Но никому не приходит в голову, будучи недовольным собой, уйти из жизни! «Отдохнуть».
Так же и супруги: могут ссориться, злиться, испытывать приступы разочарования. Их периодические «нужно отдохнуть» будут проходить в формате кризисов — недельных молчаний, временном отсутствии секса, поздних приходах с работы, чтобы на общение со второй половиной тупо не оставалось времени... Но желания «уйти из жизни» у двух здоровых, взрослых личностей, которые уже расширили свои границы до создания семьи, при этом не будет. Если только...
О незрелых отношениях
Пора рубануть правду-матку. Когда желание пожить отдельно озвучивается в одностороннем порядке и становится неожиданностью для второго партнера — это знаменует начало конца. Значит, семьи, настоящей «семейной жизни» или вот-вот не станет, или... и не было.
То, что один из пары считает, что он в принципе может «временно побыть один», «Отдохнуть от проблем», даже если пилюля смягчена словом «нам» (...стоит пожить отдельно) — демонстрирует, что до настоящей семьи, принятия ответственности этот человек недозрел. Он играет в нее, а по факту мозгом до сих пор живет один, позволяя второму просто находиться рядом, пока это удобно. А если становится неудобно, выясняется, что все мы — люди свободные.
И знаете, так и есть.
Здесь самое место для истории
Рассказывает Инна, (38), и у нее есть опыт очень непохожих отношений «с перерывами».
«Мой первый брак казался очень удачным. Бывший муж зарабатывал, не имел вредных привычек, занимался спортом. Мы стали родителями, я нашла работу, неполный день. Муж однажды заявил, что ему нужно «от всего этого» отдыхать. Срывался, злился все чаще. Ради сына я согласилась на такие условия, а куда деваться? Когда дело шло к очередному срыву, знала: он позвонит, что сегодня не придет. Оставался когда у друга, когда — у мамы. Не «гулял». Но все равно, это было обидно, любовь ушла — я это чувствовала.
И случилось, что я приняла ухаживания другого, «разрушила семью». Мой настоящий муж чудесным образом за 7 лет совместной жизни ни разу не «устал от семьи» и уже даже двоих детей! И я тоже. Смешно, но он примерно столько же времени не ночует дома, так как увлекается рыбалкой, ездит в сельскую местность помогать отцу (мы с детьми можем не всегда). Но это совершенно другое! Я не знаю, почему люди становятся родными. На моем примере — в первый раз этого так и не получилось, а во второй — да».
Уйти нельзя остаться
Ясно одно, после официального объявления, что вам вместе жить трудно настолько, что нужно друг от друга «отдыхать», в воздухе повисает вопрос: «А действительно ли вам вообще нужно жить вместе?» После официального «временного ухода» большинству приходится строить отношения заново. А это гораздо сложнее, чем начинать с чистого листа — мешает обида и подсознательный страх, что партнер может «передумать» вновь.
Решив разъехаться на фоне бесконечных ссор и обид, нужно принять для себя тот факт, что это самый настоящий развод, хотя и называете вы его пока временным. Зато можно ощутить реальное положение вещей: а именно, признать, что вы давно не семья, а два отдельно живущих человека. Об этом будет свидетельствовать облегчение на душе и постепенное улучшение отношений. Разговоры станут менее напряженными, сократятся ожидания, укрепится уверенность в себе.
Мужайтесь, таких «разводов» может понадобиться несколько. И если выяснится, что самостоятельно, как товарищи или дальние родственники, вы взаимодействуете лучше, то любовь пора искать в другом месте.
Как отдыхать от рутины, если вы — семья
Периодические разлуки, все же, безусловно, идут на пользу настоящим семейным союзам. Чем они отличаются от «временных разводов»? В первую очередь настоящие партнеры никогда не разъезжаются по разным углам, когда в семье охлаждение и недовольство друг другом. В такие периоды их мысли всегда обоюдны, люди заняты поисками того, как стать ближе, помириться, измениться. Это яркий признак крепких долгосрочных отношений.
Из этого вытекает «во-вторых»: раздельный отдых, поездки к маме или поход с друзьями — планируются только в спокойные для семьи периоды. Тогда они добавляют в отношения ноту романтизма и позволяют основательно соскучиться друг по другу, а не вносят смуту и неуверенность в завтрашнем дне.