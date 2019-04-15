Перерыв в отношениях: когда его стоит сделать, а когда — нет

Хочется уйти из жизни?

Проведем аналогию между жизнью одного человека и буднями пары. Семейная жизнь не зря так называется — она всегда одна на двоих и подразумевает слияние планов, органичное умещение жизненных целей двух людей в одной судьбе. Которая, как водится, преподносит сюрпризы, и не всегда приятные. Бывает слишком бурной или, наоборот, скучноватой.

И одинокий человек периодически бывает недоволен своей жизнью. Это нормально, такие периоды придирок к себе дают толчок личностному развитию, изменениям. Но никому не приходит в голову, будучи недовольным собой, уйти из жизни! «Отдохнуть».

Так же и супруги: могут ссориться, злиться, испытывать приступы разочарования. Их периодические «нужно отдохнуть» будут проходить в формате кризисов — недельных молчаний, временном отсутствии секса, поздних приходах с работы, чтобы на общение со второй половиной тупо не оставалось времени... Но желания «уйти из жизни» у двух здоровых, взрослых личностей, которые уже расширили свои границы до создания семьи, при этом не будет. Если только...

О незрелых отношениях

Пора рубануть правду-матку. Когда желание пожить отдельно озвучивается в одностороннем порядке и становится неожиданностью для второго партнера — это знаменует начало конца. Значит, семьи, настоящей «семейной жизни» или вот-вот не станет, или... и не было.

То, что один из пары считает, что он в принципе может «временно побыть один», «Отдохнуть от проблем», даже если пилюля смягчена словом «нам» (...стоит пожить отдельно) — демонстрирует, что до настоящей семьи, принятия ответственности этот человек недозрел. Он играет в нее, а по факту мозгом до сих пор живет один, позволяя второму просто находиться рядом, пока это удобно. А если становится неудобно, выясняется, что все мы — люди свободные.

И знаете, так и есть.

Здесь самое место для истории

Рассказывает Инна, (38), и у нее есть опыт очень непохожих отношений «с перерывами».

«Мой первый брак казался очень удачным. Бывший муж зарабатывал, не имел вредных привычек, занимался спортом. Мы стали родителями, я нашла работу, неполный день. Муж однажды заявил, что ему нужно «от всего этого» отдыхать. Срывался, злился все чаще. Ради сына я согласилась на такие условия, а куда деваться? Когда дело шло к очередному срыву, знала: он позвонит, что сегодня не придет. Оставался когда у друга, когда — у мамы. Не «гулял». Но все равно, это было обидно, любовь ушла — я это чувствовала.