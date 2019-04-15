Цифры вас удивят: Сколько можно хранить косметику

Общие правила хранения косметики Не стоит хранить косметику в ванной комнате. Повышенная влажность и резкая перемена температуры могут легко привести к тому, что кремы испортятся раньше времени. В ванной можно хранить гели для душа, скрабы, шампуни, кондиционеры для волос и очищающие средства для лица. Небезопасно хранить косметику и в холодильнике. После охлаждения текстуры могут расслаиваться, менять цвет и запах. Лучший выбор для баночек с кремом - самое темное место в комнате. Декоративной косметике стоит обеспечить минимальный контакт с воздухом и солнечным светом. Помаду храните в затемненном и прохладном месте. Тени, румяна, пудру можно хранить дольше всего - это наименее “требовательная“ косметика, просто не забывайте мыть кисти, спонжи и аппликаторы.

Все бьюти-продукты имеют определенный срок хранения. Пока упаковка не вскрыта, средство сохраняет свои качества и свойства именно столько времени, сколько заявляет производитель. Но после вскрытия, когда герметичность упаковки уже нарушена, срок годности уменьшается.

Содержимое ампул (1 час)

Использовать сразу же. Высококонцентрированные вещества, содержащиеся в них, очень чувствительны к влиянию света и тепла, а консерванты в них, как правило, отсутствуют.

Тушь (3−6 месяцев)

Если не желаете стать обладателем глазной инфекции, сменить тушь стоит после трех месяцев ежедневного использования или по истечении шести месяцев периодического использования.

Подводка для глаз (3 месяца - 1 год)

У жидкой и гелевой подводки жизнь как и у туши, ведь кисточка заносит бактерии.

Тональная основа (12−18 месяцев)

Формула на водной основе прослужит верой и правдой около 12 месяцев, в то время как продукты на масляной основе хранятся до 18 месяцев.

Помада (12−18 месяцев)

Использовать ее столько можно в том случае, если вы правильно ее хранили: держали закрытой и подальше от источника тепла. Если помаде больше года, то, возможно, пора с ней уже попрощаться.

Пудра и ее единомышленники (2 года)

Бронзеры, румяна, тени для век, хайлайтеры, фиксирующие и матирующие рассыпчатые средства имеют большой срок годности, но только условии никогда не оставлять их без крышки.

Контурные карандаши для губ и глаз (3 года)