Восемь зодиакальных пар, чьи отношения никогда не сложатся

Всегда печально, когда такое происходит. Большинство не осознает, что многие пары вынуждены расстаться не потому, что разлюбили друг друга, а потому, что не могут справиться с проблемами, возникшими в их отношениях. Невозможно не загрустить, узнав, что два человека расстаются, но при этом все еще любят друг друга. Тем не менее, любовь — это всего лишь одна составляющая. Помимо нее, у пары должна быть высокая совместимость.

Между ними должна быть химия.

И вот тут нам как раз может помочь астрология. Есть такие зодиакальные пары, чьи отношения просто не смогут сложиться из-за присущих им определенных черт характера. Если вы хотите свести к минимуму вероятность того, что вы и ваш партнер можете оказаться несовместимы, советуем вам избегать отношений с представителями определенных знаков Зодиака, которые вам просто не подходят.

1. Овен (21 марта — 19 апреля) и Рак (22 июня — 22 июля)

Вдвоем у вас никогда не получится наладить отношения. Как Овен, вы часто ведете себя эгоистично, в то время как Рак хочет, чтобы его баловали и о нем заботились. Как результат — один из вас в отношениях всегда будет в невыгодном положении.

2. Телец (20 апреля — 21 мая) и Лев (23 июля — 22 августа)

Отношения представителей этих двух знаков Зодиака не сложатся, потому что в них будет слишком много гордости и упертости. Телец и Лев слишком часто будут вступать в споры, и никто из них не захочет первым уступать. Вот что обычно происходит, когда два страстных человека начинают проводить слишком много времени вместе.

3. Близнецы (22 мая — 21 июня) и Дева (23 августа — 22 сентября)

У вас очень уж разные характеры. Девам всегда нужен порядок, предсказуемость и дотошность. Близнецы, в свою очередь — темные лошадки, и они очень редко вообще что-либо планируют в этой жизни. Этим двоим будет крайне сложно договориться о чем бы то ни было.

4. Рак (22 июня — 22 июля) и Весы (23 сентября — 22 октября)

Со стороны может показаться, что Раки и Весы могут заключить идеальный союз, но на самом деле это далеко не так. Рак всегда хочет заботиться о своих близких. Весы всегда хотят сделать всех вокруг счастливыми. Их отношения будут настолько бескорыстными, что не смогут сохранить свою индивидуальность.

5. Козерог (22 декабря — 20 января) и Весы (23 сентября — 22 октября)

Козероги, сами по себе, очень серьезные. Они не переставая работают над достижением своих целей. Весы, со своей стороны, всегда хотят хорошо провести время и наслаждаются, находясь в компании. Представителям этих двух знаков Зодиака будет сложно найти смысл в своих отношениях.

6. Скорпион (23 октября — 22 ноября) и Водолей (21 января — 18 февраля)

Скорпионы — невероятно чувственные и страстные личности. Водолеи, в свою очередь, умны, безэмоциональны и обладают аналитическим складом ума. Первые прислушиваются к своему сердцу, а вторые — к разуму. Теперь понимаете, почему их отношения просто не могут сложиться? Они разговаривают на совершенно разных языках, когда речь заходит о любви.

7. Стрелец (23 ноября — 21 декабря) и Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Стрельцы не любят обязательств и не хотят серьезных отношений. Для Рыб, которые придерживаются традиционных взглядов на любовь и отношения, это может оказаться проблемой. Рыбы никогда не будут счастливыми со Стрельцами, а Стрельцы, в свою очередь, не смогут дать Рыбам то, что они хотят получить от отношений.

8. Овен (21 марта — 19 апреля) и Козерог (22 декабря — 20 января)