Восемь зодиакальных пар, чьи отношения никогда не сложатся

Противоположности не всегда притягиваются. Более того, многие пары часто расстаются просто потому, что не могут вытерпеть различия друг друга и наладить отношения. Два человека в паре могут быть настолько разными, что их совместимость будет равна нулю, пишет Cluber.
Всегда печально, когда такое происходит. Большинство не осознает, что многие пары вынуждены расстаться не потому, что разлюбили друг друга, а потому, что не могут справиться с проблемами, возникшими в их отношениях. Невозможно не загрустить, узнав, что два человека расстаются, но при этом все еще любят друг друга. Тем не менее, любовь — это всего лишь одна составляющая. Помимо нее, у пары должна быть высокая совместимость.
Между ними должна быть химия.
И вот тут нам как раз может помочь астрология. Есть такие зодиакальные пары, чьи отношения просто не смогут сложиться из-за присущих им определенных черт характера. Если вы хотите свести к минимуму вероятность того, что вы и ваш партнер можете оказаться несовместимы, советуем вам избегать отношений с представителями определенных знаков Зодиака, которые вам просто не подходят.
1. Овен (21 марта — 19 апреля) и Рак (22 июня — 22 июля)
Вдвоем у вас никогда не получится наладить отношения. Как Овен, вы часто ведете себя эгоистично, в то время как Рак хочет, чтобы его баловали и о нем заботились. Как результат — один из вас в отношениях всегда будет в невыгодном положении.
2. Телец (20 апреля — 21 мая) и Лев (23 июля — 22 августа)
Отношения представителей этих двух знаков Зодиака не сложатся, потому что в них будет слишком много гордости и упертости. Телец и Лев слишком часто будут вступать в споры, и никто из них не захочет первым уступать. Вот что обычно происходит, когда два страстных человека начинают проводить слишком много времени вместе.
3. Близнецы (22 мая — 21 июня) и Дева (23 августа — 22 сентября)
У вас очень уж разные характеры. Девам всегда нужен порядок, предсказуемость и дотошность. Близнецы, в свою очередь — темные лошадки, и они очень редко вообще что-либо планируют в этой жизни. Этим двоим будет крайне сложно договориться о чем бы то ни было.
4. Рак (22 июня — 22 июля) и Весы (23 сентября — 22 октября)
Со стороны может показаться, что Раки и Весы могут заключить идеальный союз, но на самом деле это далеко не так. Рак всегда хочет заботиться о своих близких. Весы всегда хотят сделать всех вокруг счастливыми. Их отношения будут настолько бескорыстными, что не смогут сохранить свою индивидуальность.
5. Козерог (22 декабря — 20 января) и Весы (23 сентября — 22 октября)
Козероги, сами по себе, очень серьезные. Они не переставая работают над достижением своих целей. Весы, со своей стороны, всегда хотят хорошо провести время и наслаждаются, находясь в компании. Представителям этих двух знаков Зодиака будет сложно найти смысл в своих отношениях.
6. Скорпион (23 октября — 22 ноября) и Водолей (21 января — 18 февраля)
Скорпионы — невероятно чувственные и страстные личности. Водолеи, в свою очередь, умны, безэмоциональны и обладают аналитическим складом ума. Первые прислушиваются к своему сердцу, а вторые — к разуму. Теперь понимаете, почему их отношения просто не могут сложиться? Они разговаривают на совершенно разных языках, когда речь заходит о любви.
7. Стрелец (23 ноября — 21 декабря) и Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Стрельцы не любят обязательств и не хотят серьезных отношений. Для Рыб, которые придерживаются традиционных взглядов на любовь и отношения, это может оказаться проблемой. Рыбы никогда не будут счастливыми со Стрельцами, а Стрельцы, в свою очередь, не смогут дать Рыбам то, что они хотят получить от отношений.
8. Овен (21 марта — 19 апреля) и Козерог (22 декабря — 20 января)
Овны довольно непредсказуемы и очень редко думают, прежде чем что-то сделать. Козероги очень прагматичны и хотят всегда принимать правильные решения. Они не смогут долго выдержать Овнов с их импульсивностью и непостоянством.