Пять распространенных детских болезней, о которых нужно знать всем родителям

Так называемые общие болезни уже никого не удивляют, но они все еще сильно расстраивают мам и пап. Считается нормальным, что ребенок дошкольного возраста в год может 6-8 раз переболеть респираторными и 2-3 раза желудочно-кишечными инфекциями. Естественный интерес к окружающей среде способствует проникновению в его организм бактерий и паразитов, при непосредственном контакте с зараженным человеком он может подхватить вирус. Мы предлагаем вам ознакомиться с 5-ю наиболее распространенными заболеваниями.

1. Простуда

Для простуды характерны умеренный жар, насморк, кашель, боль в горле, иногда застойные явления. В большинстве случаев достаточно по мере необходимости сбивать температуру, обеспечить малышу покой и обильное теплое питье, а также увлажнять носовые проходы солевыми каплями или спреями. Иногда требуется использование аспиратора для удаления переизбытка слизи. Простуда обычно проходит в течение 5-7 дней.

2. Боль в ухе

Боль в ухе может быть вызвана вирусом или оказаться следствием синусной инфекции и даже отдающей в эту область боли в зубах. Чтобы установить причину этого состояния, рекомендуется обратиться к педиатру для постановки правильного диагноза, в особенности, если оно сопровождается жаром. Вирусные инфекции обычно не требуют лечения антибиотиками, но консультация специалиста необходима.

3. Боль в горле

Боль в горле может быть вирусной или бактериальной. В первом случае обычно назначается теплое питье, полоскание горла, снимающие дискомфорт пастилки. Бактериальным инфекциям, в частности, стрептококку, больше подвержены младенцы и малыши, они требуют лечения антибиотиками. Визуальный осмотр горла ребенка не всегда позволяет понять, что именно вызвало воспаление, вирус или бактерия, поэтому рекомендуется консультация педиатра.

4. Бронхиолит

Бронхиолиту (отеку и сужению дыхательных путей) подвержены младенцы и малыши дошкольного возраста. Заболевание обычно вызывается вирусом и развивается на фоне простуды. К характерным для нее симптомам присоединяется хрип при дыхании, которое может быть учащенным, проблемы с глотанием, иногда обезвоживание, проявляемое сухостью кожи, более скудным мочеиспусканием, отсутствием слез. При подозрении на бронхиолит следует обратиться к педиатру.

5. Гастроэнтерит

Вызываемые вирусами расстройства ЖКТ проявляются болями в животе, рвотой и диареей. Период выздоровления обычно занимает от нескольких дней до недели. В это время малышу необходимо обильное питье для предотвращения обезвоживания. Рацион в период болезни может состоять из небольшого количества бананов, постного риса, яблочного пюре, тостов. При отсутствии реакции на молочные продукты можно давать ребенку немного греческого йогурта для восстановления естественной микрофлоры кишечника.