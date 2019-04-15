Пять распространенных детских болезней, о которых нужно знать всем родителям

Иммунная система ребенка в первые годы жизни еще не полностью окрепшая, поэтому любое недомогание вызывает тревогу даже у опытных родителей. Ранее мы писали о том, что нужно знать о повышении температуры у малышей, а также о пугающей многих ацетонемии, пишет Fabiosa.
Так называемые общие болезни уже никого не удивляют, но они все еще сильно расстраивают мам и пап. Считается нормальным, что ребенок дошкольного возраста в год может 6-8 раз переболеть респираторными и 2-3 раза желудочно-кишечными инфекциями. Естественный интерес к окружающей среде способствует проникновению в его организм бактерий и паразитов, при непосредственном контакте с зараженным человеком он может подхватить вирус. Мы предлагаем вам ознакомиться с 5-ю наиболее распространенными заболеваниями.
1. Простуда
Для простуды характерны умеренный жар, насморк, кашель, боль в горле, иногда застойные явления. В большинстве случаев достаточно по мере необходимости сбивать температуру, обеспечить малышу покой и обильное теплое питье, а также увлажнять носовые проходы солевыми каплями или спреями. Иногда требуется использование аспиратора для удаления переизбытка слизи. Простуда обычно проходит в течение 5-7 дней.
2. Боль в ухе
Боль в ухе может быть вызвана вирусом или оказаться следствием синусной инфекции и даже отдающей в эту область боли в зубах. Чтобы установить причину этого состояния, рекомендуется обратиться к педиатру для постановки правильного диагноза, в особенности, если оно сопровождается жаром. Вирусные инфекции обычно не требуют лечения антибиотиками, но консультация специалиста необходима.
3. Боль в горле
Боль в горле может быть вирусной или бактериальной. В первом случае обычно назначается теплое питье, полоскание горла, снимающие дискомфорт пастилки. Бактериальным инфекциям, в частности, стрептококку, больше подвержены младенцы и малыши, они требуют лечения антибиотиками. Визуальный осмотр горла ребенка не всегда позволяет понять, что именно вызвало воспаление, вирус или бактерия, поэтому рекомендуется консультация педиатра.
4. Бронхиолит
Бронхиолиту (отеку и сужению дыхательных путей) подвержены младенцы и малыши дошкольного возраста. Заболевание обычно вызывается вирусом и развивается на фоне простуды. К характерным для нее симптомам присоединяется хрип при дыхании, которое может быть учащенным, проблемы с глотанием, иногда обезвоживание, проявляемое сухостью кожи, более скудным мочеиспусканием, отсутствием слез. При подозрении на бронхиолит следует обратиться к педиатру.
5. Гастроэнтерит
Вызываемые вирусами расстройства ЖКТ проявляются болями в животе, рвотой и диареей. Период выздоровления обычно занимает от нескольких дней до недели. В это время малышу необходимо обильное питье для предотвращения обезвоживания. Рацион в период болезни может состоять из небольшого количества бананов, постного риса, яблочного пюре, тостов. При отсутствии реакции на молочные продукты можно давать ребенку немного греческого йогурта для восстановления естественной микрофлоры кишечника.
Нормально ли то, что ребенок часто болеет? Как правило, да: формирование иммунитета к вирусам, которые окружают его, – многолетний процесс, в особенности, если семья многодетная или малыш посещает детский сад. Но стоит быть в особенности внимательными, когда инфекции повторяются слишком часто, при этом ребенок не прибавляет в весе и выглядит болезненным даже в периоды между ними.