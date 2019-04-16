Десять признаков, которые помогут отличить эмоциональную зависимость от настоящей любви

Обычно жертвами подобных нездоровых взаимоотношений становятся люди, которые любят себя недостаточно и которые ищут эту любовь в других людях. Для эмоционально зависимого человека его партнер становится смыслом жизни, поэтому он пытается контролировать каждый аспект его существования.

Психотерапевт Дарлин Лансер считает, что очень важно уметь отличать эмоциональную зависимость от настоящей любви. Она выделяет несколько признаков, которые могут свидетельствовать о том, что ваши отношения являются нездоровыми:

1. Любовь с первого взгляда.

Довольно распространенное мнение, что настоящая любовь может случиться только с первого взгляда. У многих людей первое свидание оказывается настолько удачным, что они возвращаются домой, искренне считая, что наконец-то нашли свою вторую половину.

Но чаще всего их надежды не оправдываются. Оказавшись в такой ситуации, дайте себе время подумать и проанализировать всю ситуацию в целом.

2. Все ваши мысли посвящены партнеру.

Ключ к успешным отношениям – слушать больше, говорить меньше. Если ваши отношения еще не успели начаться, а он уже произносит такие фразы, как «мне действительно трудно быть рядом с тобой», значит, в нем или в его жизни есть какая-то причина, которая мешает быть вам вместе.

Кроме того, подобные слова могут означать то, что где-то глубоко внутри себя он считает, что вы ему не подходите. Конечно, вам, целиком поглощенным мыслями о настоящей любви, захочется поддаться искушению и просто закрыть глаза на все эти признаки. Но не будьте наивны.

3. После встречи с партнером вы позабыли близких вам людей.

Никогда не забывайте о том, что ваши друзья всегда поддерживали вас. Будет совсем неплохо, если вы познакомите друзей со своим партнером еще на ранней стадии отношений с ним. В этом случае они смогут дать этому человеку объективную оценку, которая не будет искажена субъективными эмоциями.

А факт того, что ваш партнер не хочет знакомиться с вашими друзьями или членами семьей, у вас должен вызвать подозрение.

4. Ваши хобби отошли на второй план.

Вступая в отношения, никогда не забывайте о своих увлечениях. Чем больше у вас увлечений, тем более вы привлекательны. Поэтому постарайтесь не ограничивать свои интересы одной лишь личностью своего любимого человека.

Хобби нужны для того, чтобы делать вас счастливым. И если вы замените их своим партнером, вы лишите себя многих удовольствий.

5. Вы закрываете глаза на грубые недостатки.

Вы не можете оправдывать грубое поведение вашего партнера эмоциональной травмой, которую он получил в детстве, или его семейными проблемами. Не стоит закрывать на это глаза только лишь потому, что вы не желаете вступать с ним в конфронтацию.