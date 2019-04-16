Эти продукты нужно избегать для защиты от выкидыша

Ананасы. Эти экзотические фрукты содержат бромелайн. Ананасы делают более мягкой шейку матки и могут приводить к сокращениям, которые заканчиваются выкидышем. Если вы любите ананасы, воздержитесь от их употребления на весь период беременности.

Папайя. Ещё один набирающий популярность экзотический фрукт, содержащий компоненты, которые играют роль природных слабительных. Употребление подобного рода продуктов не рекомендуется во время беременности для того, чтобы снизить риск выкидыша.

Продукты из сырого молока. Непастеризованные молочные продукты вроде молока, творога или простокваши могут содержать в себе опасные бактерии вроде листерий, которые вызовут крайне нежелательные во время беременности осложнения. Употребляйте только пастеризованную продукцию.