Сладкое и полезное: чем заменить шоколад и чипсы, чтобы не страдать

Мюсли

Что заменят: печенье, конфеты, выпечку.

Что это: смеси из злаков, отрубей и сухофруктов. Злаки высушивают, измельчают, иногда запекают в печи, чтобы добавить к их вкусу сладости и полноты. Вариаций мюсли – бесчисленное множество: их прессуют в плитки, продают в рассыпчатом виде, а еще добавляют в состав йогурты, орехи, ягоды.

Мюсли богаты витаминами групп B и E, минералами, клетчаткой. Все вместе это повышает иммунитет, нормализует работу пищеварительной системы и главное – не дает толстеть. Впрочем, по последнему пункту есть вопросы.

Главное, чтобы в составе мюсли были отруби – остатки внешней оболочки зерен. Именно отруби содержат в себе бОльшую часть полезных веществ. Без отрубей мюсли рискуют стать «пустым» и весьма калорийным продуктом. Ирина Яблонская Врач нутрициолог-диетолог, автор кулинарной книги «От перца к сердцу»

Леденцы без сахара

Что заменят: конфеты, пастилу, зефир.

Что это: аналоги обычных леденцов, но без сахара. Экстракты ягод и трав, калий, железо, витамины А и С – леденцы с таким составом снимают тягу к сладкому и одновременно дарят иммунитет, энергию, здоровье сердцу и сосудам.

Если производитель не лукавит и сахара в составе действительно нет, такие леденцы действительно могут стать полезной заменой конфет. Ирина Яблонская

Протеиновые батончики

Что заменят: шоколад, торты, конфеты.

Что это: батончики, похожие по вкусу на шоколад, богатые протеином. Их делают из молочной сыворотки. Бояться слова «протеин» в названии не нужно. Протеин (от греч. protos, «первый, главный») – обычный белок. Он нужен для строительства мышц, регуляции обмена веществ, иммунитета. Белковые диеты часто используют для похудения: количество углеводов и жиров в рационе сокращают, а белка увеличивают.

В составе батончика нужно смотреть на процент белка (он должен быть как можно выше), количество углеводов и различных добавок Е (их должно быть меньше). В противном случае вы рискуете получить калорийный и не очень полезный продукт вместе с целым букетом химии. Ирина Яблонская

Мармелад без сахара, «энергетический» мармелад

Что заменит: конфеты, зефир, пастилу.

Что это: мармелад 21 века делают без сахара. Вместо него в ягодное желе добавляют экстракт гуараны. Получается настоящая еда космонавтов: тонизирует не хуже кофе, богата витаминами и для фигуры проходит без следа.

Часто в мармелад добавляют фруктозу – по сути, это тот же сахар. Ищите мармелады со стевией – экстрактом медовой травы. Это натуральный и безвредный сахарозаменитель. Ирина Яблонская

Овощные и ягодные чипсы

Что заменят: картофельные чипсы, снеки, печенье.

Что это: панацея для тех, кто жить не может без пачки хрустящего картофеля. Свекольные, морковные, клубничные, яблочные – вкусов масса. Сохранить полезные свойства продукта помогает «сушка» на низких температурах. Овощные чипсы готовят при 60 градусах, а картофельную «классику» – на 170 и больше, сжигая все полезное без следа.

Лучше, если в составе чипсов не будет подсолнечного масла. Жарка в нем дает продукту канцерогены. Поэтому предпочтительнее ягодные чипсы, где масло почти не используют. Ирина Яблонская

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