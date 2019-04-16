Десять «стоп-привычек» мужчины, с которым не стоит связывать свою жизнь

Специалист в области психологии Дэвид Басс пришел к выводу, что на выбор также влияет привлекательность женщины: чем она красивее, успешнее, тем выше ее требования к потенциальному партнеру. Однако всем необходим похожий набор «качеств»: хорошие гены, ресурсы, родительские навыки, а также верность и преданность. Есть и 10 «стоп-привычек», которые сигнализируют о том, что отношения с мужчиной строить не стоит.

1. Неприязнь к животным

Это качество может свидетельствовать о том, что мужчина не способен проявлять доброту и сочувствие. Как правило, те, кто раздражителен или агрессивен по отношению к животным, оказываются плохими отцами.

2. Неприязнь к собственной семье

Родных не выбирают: мы любим их по умолчанию. Когда мужчина испытывает негатив по отношению к своей семье, вероятно, проблемы возникнут и в браке, поскольку он не привык ценить близких.

3. Птица-говорун

Если потенциальный партнер беспрерывно расхваливает себя и свои достижения, навязывает собственное мнение с определенным высокомерием и дерзостью, высока вероятность того, что вы имеете дело с нарциссом.

4. Вы – на втором месте

Быть «запасным» или «второстепенным» вариантом – не то, о чем мечтает женщина. Если мужчина ставит свои хобби или привычки выше отношений, они обречены.

5. Непостоянство в суждениях

Частая и кардинальная смена мнений – плохой знак, если вы рассчитываете на стабильность в отношениях. В один миг мужчина может быть безумно влюбленным и уже в следующий угрожать или шантажировать расставанием. Кому такое понравится?

6. Обещать – не значит жениться

Невыполнение обещаний свидетельствует о том, что для него происходящее – игра. Он просто приятно проводит время, но не берет никакой ответственности.

7. Привычка дразниться

Двусмысленные шутки, сарказм и неуместные комментарии заставляют чувствовать себя неловко? Это может быть только началом: со временем доля критики, в том числе и необоснованной, часто вырастает.

8. Поиск «донора»

Таких мужчин называют альфонсами: они привыкли жить за счет женщин. Отношения редко бывают долговечными, так как «содержанцы» без сожаления оставляют тех, кто пытается ограничивать их стремления к красивой жизни.

9. Под маминым крылышком

Любовь к маме похвальна и свята. Но не тогда, когда она влияет на все принимаемые мужчиной решения, включая профессиональные или касающиеся личной жизни. В таких отношениях обычно трое людей: вы, он и его мать.

10. Мальчишеские замашки

Открытость, легкость на подъем и веселый нрав делают приятным общение с любым человеком. Но если солидный мужчина ведет себя, как легкомысленный юноша, то, вероятно, на него нельзя будет положиться в трудную минуту.

Как же не ошибиться с таким количеством «ограничений»? Есть несколько простых советов.