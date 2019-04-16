Письмо читателя: как убедить дочь родить хотя бы для себя?

«

Моей старшей дочке почти сороковник, а она ни разу не замужем, детей нет. И, главное, даже не стремится что-то менять. Мы с матерью ей долбим-долбим: да ребенка хоть роди для себя, мы помрем, как ты одна-то будешь. Ну братья есть, племянники, но это не то, должно быть свое, родное.

Когда она взрослела, меня не было рядом, может это как-то повлияло? Был у меня период ухода из семьи. Мы официально не разводились, но лет семь я жил с другой женщиной. С детьми, женой встречался периодически, деньгами помогал, но в тот период и со спиртным перебирал, и «залеты» были. Спустя года жена простила, все это приняла, и мы стали снова жить вместе. Там встряска была с нашим младшим связанная, это нас объединило.

И вот вернулся я «на родину», так сказать, а дочь из симпатичной, доброй, веселой девочки превратилась в длинную, тощую, злую и вечно недовольную «селедку». У нас как-то сразу не заладилось, я еще возьми и пошути: «Будешь такая вредная, останешься старой девой!» Накаркал что ли?

И, главное, были поклонники-то, и в юности, и ближе к 30-ти. Но все не то. Тот недостаточно умный, тот некрасивый, тот мало зарабатывает. Наша, конечно, карьеру хорошую сделала, большой начальник в банке, получает прилично. Понятно, ей хочется кого-то ее круга, но те, что по возрасту подходят, они же уже все заняты. А с женатым – не дай Бог, была у нас и такая история, чуть не поседели (хотя почему «чуть», так и есть, поседели с женой после этой «любви»).

Уже мать уговаривает родить хоть от кого-то, есть же и сейчас мужчины, к ней неравнодушные. Вот даже одноклассник недавно объявился: разводной, правда, с детьми, но что-то же в нем взыграло, раз вспомнил о былой зазнобе. Нет, не хочет. Говорит, «я почти без отца выросла (это в мой огород камень и поделом), я своим детям такого не хочу».