Вт, 16.04.2019
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  • Секреты стиля Ивана Урганта, или Как сделать своего мужчину модным

Секреты стиля Ивана Урганта, или Как сделать своего мужчину модным

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Иван Ургант

ФОТО: Instagram

Сегодня всеобщему любимцу Ивану Урганту исполняется 41 год. Мы решили разобраться, как Ивану удается выглядеть так стильно и какие особенности его гардероба следует взять на вооружение любому мужчине, пишет Lady.mail.ru.

Годы идут, а снимок Ивана Урганта десятилетней давности по-прежнему выглядит актуально. Все дело в том, что Иван является приверженцем классического стиля, и тренды никакой роли для него не играют. Иван обходится без хулиганства и рисков, а самым смелым его модным поступком можно назвать разве что цветные носки и костюм с кроссовками. Поэтому Иван Ургант — тот редкий образец классического стиля для тех, у кого нет времени следить за трендами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Представляем 9 основных правил гардероба Ивана, которые будет полезно знать любому мужчине. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  • Выработай базу гардероба, то есть те вещи, которые тебе комфортно носить регулярно. База гардероба Ивана — однотонные кеды и кроссовки классических цветов, костюмы, свободные белые футболки, джинсы прямого кроя. 
  • Элегантность превыше всего, и это даже касается шортов и маек. Выбирай качественные материалы и отдавай предпочтение классическим силуэтам.
  • Не иди на поводу у трендов. Ивана, например, невозможно встретить в пиджаке из питона или в бомбере с цветочным принтом. Выбирай вещи, что называется, на все времена. 
  • Плащ смотрится гораздо элегантнее косухи, поэтому, выбирая одежду для весны, сходи для разнообразия в другой отдел. 
  • Не бойся носить галстук-бабочку, но умей их выбирать. Иван и здесь не идет на риск и носит только бабочки приглушенных оттенков с ненавязчивым орнаментом. 
  • Хочется чего-нибудь яркого? Сделай как Иван Ургант — ведущий последовал примеру своего друга и старшего товарища Владимира Владимировича Познера и иногда надевает яркие носки, которые контрастируют с обувью. 
  • Еще раз говорим — не нужно идти на поводу у трендов! Выбирай классические модели кедов и кроссовок. Они подходят подо все и выглядят всегда уместно. 
  • Костюмы — это совсем не скучно! Ищи интересные фактуры и красивые оттенки и дополняй их галстуками. 
  • Худи — прекрасная вещь на каждый день. Купи себе несколько, снимать не захочется. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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