Секреты стиля Ивана Урганта, или Как сделать своего мужчину модным

Годы идут, а снимок Ивана Урганта десятилетней давности по-прежнему выглядит актуально. Все дело в том, что Иван является приверженцем классического стиля, и тренды никакой роли для него не играют. Иван обходится без хулиганства и рисков, а самым смелым его модным поступком можно назвать разве что цветные носки и костюм с кроссовками. Поэтому Иван Ургант — тот редкий образец классического стиля для тех, у кого нет времени следить за трендами.