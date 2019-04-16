Секреты стиля Ивана Урганта, или Как сделать своего мужчину модным

Сегодня всеобщему любимцу Ивану Урганту исполняется 41 год. Мы решили разобраться, как Ивану удается выглядеть так стильно и какие особенности его гардероба следует взять на вооружение любому мужчине, пишет Lady.mail.ru.
Годы идут, а снимок Ивана Урганта десятилетней давности по-прежнему выглядит актуально. Все дело в том, что Иван является приверженцем классического стиля, и тренды никакой роли для него не играют. Иван обходится без хулиганства и рисков, а самым смелым его модным поступком можно назвать разве что цветные носки и костюм с кроссовками. Поэтому Иван Ургант — тот редкий образец классического стиля для тех, у кого нет времени следить за трендами.
Представляем 9 основных правил гардероба Ивана, которые будет полезно знать любому мужчине.
- Выработай базу гардероба, то есть те вещи, которые тебе комфортно носить регулярно. База гардероба Ивана — однотонные кеды и кроссовки классических цветов, костюмы, свободные белые футболки, джинсы прямого кроя.
- Элегантность превыше всего, и это даже касается шортов и маек. Выбирай качественные материалы и отдавай предпочтение классическим силуэтам.
- Не иди на поводу у трендов. Ивана, например, невозможно встретить в пиджаке из питона или в бомбере с цветочным принтом. Выбирай вещи, что называется, на все времена.
- Плащ смотрится гораздо элегантнее косухи, поэтому, выбирая одежду для весны, сходи для разнообразия в другой отдел.
- Не бойся носить галстук-бабочку, но умей их выбирать. Иван и здесь не идет на риск и носит только бабочки приглушенных оттенков с ненавязчивым орнаментом.
- Хочется чего-нибудь яркого? Сделай как Иван Ургант — ведущий последовал примеру своего друга и старшего товарища Владимира Владимировича Познера и иногда надевает яркие носки, которые контрастируют с обувью.
- Еще раз говорим — не нужно идти на поводу у трендов! Выбирай классические модели кедов и кроссовок. Они подходят подо все и выглядят всегда уместно.
- Костюмы — это совсем не скучно! Ищи интересные фактуры и красивые оттенки и дополняй их галстуками.
- Худи — прекрасная вещь на каждый день. Купи себе несколько, снимать не захочется.