Секс по дружбе: «за» и «против»

Это может быть очень заманчиво: вы отлично знаете друг друга, у вас нет никаких обязанностей и обязательств, секс отличный и голова не болит о типичных проблемах в отношениях.
Да, секс по дружбе порой бывает отличным способом спустить пар, но чем он для вас обернется? Прежде чем бросится в омут отношений без обязательств, следует тщательно взвесить все за и против. Ivona поможет разобраться с этим.
За:
- нет ожидания. Вы не сидите до посинения, в ожидании звонка, не проверяете ежеминутно почту, в надежде получить хотя-бы крошечную смс-ку. Вы планируете свой вечер, рассчитывая только на себя, и не зеленеете от надежды, что вас пригласят в кино или ресторан. У вас нет того тоскливого ощущения, что вы скучаете по партнеру. Это сохраняет вам ару нервных клеток ежедневно.
- нет обязанностей. Вы не обязаны согласовывать свои действия с партнером, не обязаны посещать семейные вечера у его родственников или играть роль радушной хозяйки н домашней вечеринки для его деловых вопросов. Хотите сменить работу или переехать в другой город? Не вопрос! Вернее не тот вопрос, который вы просто обязаны обсудить с другом.
- другие мужчины. В целом вы - свободная женщина и секс с другом не мешает вам поглядывать по сторонам в поисках того самого. Никаких сцен ревности, никаких тайн, флирт не приравнивается к измене и предательству и не карается смертью. Все просто: есть вы, и есть одинокие мужчины, вы в праве выбирать того, кто вам по душе.
- безопасность. Секс с другом без обязательств безопаснее секса на одну ночь. Вы уже знаете этого мужчину и как партнера для интимной близости, и как личность, человека, в котором вы уверены. Вы знаете, что от него можно ожидать, вы знаете, что если он везет вас в своей машине, то вы окажетесь у себя дома, а не где-то в лесу.
- возможность влюбиться. А почему бы и нет? Почувствуете себя героиней любовной комедии, которая заканчивается хэппи-эндом со свадьбой и пятью детишками. Такой исход вполне возможен, ведь секс, даже без обязательств, довольно сильно сближает партнеров.
Против:
- можно потерять друга Если вы и ваш партнер имеете разные взгляды на ваши отношения, если у кого-то из вас возникнут чувства, то разрешить такую дилемму будет ох как не просто. Самый простой и действенный вариант - дистанцироваться. Но он же и будет самым болезненным. Ведь вы можете потерять настоящего друга, который как раз и утешал вас после тяжелых разрывов с бывшими.
- отношения. В ваших отношениях за пределами спальни может возникнуть какая-то неловкость: стоит ли приглашать друга на свадьбу, как своего спутника, можно ли ему рассказывать все свои переживания или рыдать у него на плече после тяжелого трудового дня? Можно ли чмокнуть его по-дружески, как прежде? Как он воспримет такую перемену? Заметит ли? Сотня вопросов и, скорее всего, ни одного ответа.
- другие женщины. Не только вы смотрите на других потенциальных партнеров. Ваш друг среди свободных женщин - как ребенок в лавке со сладостями и пробовать может столько, сколько пожелает. Вы никогда не будете знать, как скоро закончится ваш секс по дружбе и весьма сложно представить, как нужно будет себя вести с новой пассией вашего друга.
- бдительность. Вернее ее утрата - вот чем может быть опасен секс по дружбе. Со своим партнером вы максимально расслаблены, и естественные инстинкты самосохранения могут отключиться сами по себе. Что может привести и к венерическим заболеваниям (вы же не знаете, с кем он спит еще, кроме вас), и к нежелательным беременностям (ну как можно не доверять другу, особенно если он просто божился, что надел презерватив).
- без взаимности. Конечно, возможность влюбиться в лучшего друга кажется довольно соблазнительной. Но нет никакой гарантии, что ваше чувство окажется взаимным. Тогда вам придется всеми силами подавлять свою нежность, демонстрировать напускную холодность и все усилия прикладывать к тому, чтобы сохранить дружбу. Но факт вашей любви навсегда изменит ваши взаимоотношения. Может быть в лучшую сторону, а может и в худшую. Результат слишком непредсказуем.