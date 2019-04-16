Глубоко о Красоте Женщины - читайте главные секреты с самого полезного мероприятия Весны!

В это воскресенье в студии Makeup Band состоялось грандиозное преображение 20 женщин. Стилист Наталия Кобрисева и психолог Елизавета Дульберг раскрыли секреты гармонии внутренней и внешней красоты. Это был новый долгожданный формат мероприятия, где специалисты психологии и стиля совместно работали не только над внешним образом таллиннских женщин, но и над их внутренним состоянием любви к себе.
В конце семинара, после проделанных упражнений под руководством специалистов, девушки поделились своими открытиями. Для кого-то важным было открыть в себе чувственность, для кого-то полезно было увидеть себя со стороны, а кто-то вдохновился смелыми и стильными образами. Участницы «Стильной Психологии» узнали, как характер женщины сочетается с ее внешностью, и что нужно сделать, чтобы стать более привлекательной.
Стилист Наталия Кобрисева и Психолог Елизавета Дульберг поделились главными секретами красоты с читателями портала Krasotka.ee:
“Для женщины очень важно обращать внимание на свое внутреннее состояние. Научитесь чувствовать себя расслабленной и счастливой. Уход за собой, поиск стиля и создание привлекательного внешнего образа помогают женщине вовремя “подзарядиться” и привнести гармонию и красоту в свою жизнь, поэтому не бойтесь поставить Себя в приоритет и выделить время на развитие этих качеств. Отдельного внимания заслуживает отзывчивая аудитория - все девушки были позитивные и яркие личности, приятно было работать с ними, а в конце семинара видеть их счастливые глаза и слышать слова искренней благодарности.”
За особую атмосферу мероприятия отвечал First Fashion House, c заботой о здоровье прекрасных дам. Гости мероприятия попробовали вкуснейшие низкокалорийные десерты от Healthy Cakery (без глютена, без сахара), наслаждались изысканным шампанским от партнеров мероприятия Alkovabapood - крупнейшего в Эстонии поставщика безалкогольных вин. И, конечно, каждая гостья получила натуральную косметику ручной работы от Gamma Velorum.
И это только начало - организаторы обещают еще больше подобных семинаров в ближайшем будущем, следите за анонсами на портале Krasotka.ee!