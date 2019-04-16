Девочки хотят быть красивыми. Эстонский стилист Милана Мосс раскрыла секреты идеального гардероба

Мероприятие прошло в отеле Hestia Europa и собрало более 300 гостей, что еще раз говорит о том, что мода и стиль - темы, которые женщин интересуют всегда.

Как считает Милана, лучшая инвестиция, которую нам всем следовало бы делать,– это вклад в новую себя. На мастер-классе стилист затронула множество актуальнейших и волнующих всех тем: как шкаф может ломиться от вещей, а «надеть нечего»; как понять, что идет тебе, а что — нет; как найти свой уникальный имидж.

Милана раскрыла секреты правильного похода по магазинам в поисках нужных вещей, назвала основные правила по составлению сезонного гардероба.

Полезные советы от Миланы Мосс

1.Старайтесь покупать одежду комплектом: когда мы создаем цельные образы, их гораздо проще сочетать между собой в будущем.

2.Чтобы учиться одеваться, нужно нарабатывать визуальный опыт. Подписывайтесь на стилистов-блогеров, сохраняйте понравившиеся фотографии из интернета и читайте издания по стилю и моде.

3.Чтобы составлять стильные образы, нужно играть контрастными деталями. Например, к романтическому платью можно добавить дерзкую кожаную куртку-косухи.

4.Когда у вас хорошее настроение и вы одеты интересно, фотографируйте себя. Так за определенное количество времени у вас наберется довольно много готовых образов, которые вы можете в любой момент повторить.

5. Если вы не понимаете, какой фасон и какой размер одежды вам подходит, сфотографируйте разные варианты одного и того же предмета разной длины и формы на себе. Сравните три- пять 3-5 фото и найдите лучший.