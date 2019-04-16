Победитель «Битвы экстрасенсов» Александр Литвин дал советы на весну: как найти любовь?!

Но есть и другой вариант. Когда родители говорят девушкам: нужно всё взвесить, нужно посмотреть, из какой он семьи, как он говорит, как ест, как спит, какой он трезвый, какой он пьяный, какое образование, какой у него экономический потенциал, какой политический потенциал и так далее, и так далее…

Эти факторы уводят человека от эмоции в сторону математики, в сторону логики, а логика всегда вторична. Первична интуиция и твои личные эмоции. Вот таким девушкам очень сложно выбрать своего человека. Пока они просчитывают «плюсы и минусы» парень уже уехал, и остается только неразделенная влюбленность и колоссальная трагедия… Затем дама в силу этой логики начинает жить прошлым, всё вспоминает и вспоминает, перелопачивает объем своих эмоций, своих слов, своей одежды, как она выглядела в тот момент, что она сказала, что она ела… Она всё вспоминает, вспоминает, вспоминает, а жизнь-то уходит, а человек живет прошлым, можно сказать, этот человек пытается двигаться спиной вперед.

Если у вас такая ситуация, если вы сверхлогичны, вам нужно сделать следующее: вам нужно выбрать всего лишь три пункта для исследования своей второй половины. Только три! Любые! И если вы в каждом из этих пунктиков поставите плюс, то вы должны озвучить свою позицию молодому человеку: «я тобой интересуюсь». Ни один мужчина не раскроется, если он не знает, что женщина им интересуется. Это очень важно довести до сознания мужчины. Очень важно донести до сознания мужчины понимание того, что он является объектом интереса женщины. Тогда его лучшие характеристики раскрываются намного быстрее. Кстати, аналогично намного быстрее раскрываются и худшие, и вы не будете терять свое драгоценное время.

Еще один важный момент: противоположности притягиваются! В основе выбора всегда лежит компенсация наших недостатков, то есть мы выбираем человека, который не является точно таким же, как мы, он является в большей степени нашей противоположностью, он обладает свойствами, которых у нас нет. Допустим, очень красивая девочка из интеллигентной семьи, всегда ухожена, красива, с хорошей дипломатией, и вдруг у нее появляется парень тотально противоположный: хулиган, дерзкий, у которого не очень большой словарный запас, он груб, о дипломатии даже и речи нет. И вот они вместе, и ей все говорят, ну вы же «небо и земля», но это и есть гармония. Это как раз и есть союз людей, у которых совершенно разные виды энергий, которые в совокупности позволяют этой объединенной системе двигаться вперед. Тогда появляется и дерзость, и дипломатия, и хорошие манеры, и способность преодолевать грубость с внешней стороны.

Я понимаю, что это крайне сложная работа – подобрать для себя человека, с которым было бы интересно жить всю жизнь. Мы так устроены, мы выстраиваем долгосрочные программы и нам интересно видеть дорогое лицо, как можно дольше возле себя… А для того, чтобы это все получилось, мы несмотря ни на что должны любить как в первые минуты общения. Любите друг друга, и тогда вы будете счастливы!