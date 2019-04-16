Победитель «Битвы экстрасенсов» Александр Литвин дал советы на весну: как найти любовь?!

21 сентября, в Таллинне состоится уникальная встреча-лекция с Александром Литвиным об «Интуиции».
Александр Литвин: Как найти любовь!?
Военный врач в прошлом, сегодня Александр Литвин известный писатель, исследователь в области психоэмоциональной генетики и гравитационной биологии. Миллионы телезрителей узнали о нем после победы в шестом сезоне проекта «Битва экстрасенсов» на российском телевидении. Уверенно победив в 2008-ом, он… навсегда закрыл эту тему. Следующие 10 лет он посвятил исследованиям в разных странах, написанию книг и частной практике.Началась весна, и у многих складывается впечатление, что жизнь проходит мимо, и весна скоротечна. На самом деле, нам достаточно всего одного мгновения для того, чтобы мы оказались в нужном месте в нужное время. Эта поговорка «Оказаться в нужном месте в нужное время» с девушками играет не всегда положительную роль.
Дело в том, что если девушка или женщина в режиме ожидания – у нее есть шанс, что ее найдут. А если она в режиме поиска, то здесь задача ставится откровенно мужская – найти своего принца будет крайне тяжело.
Поэтому в апреле и в мае, я рекомендую вам, милые девушки, находится в состоянии покоя и безмятежности! Улыбайтесь, будьте максимально беззащитны и женственны!
И помните еще один важный момент: мы все живем под солнышком, и солнышко - это лучший прожектор для нас. Неважно, где вы находитесь, на работе или на отдыхе, не рассматривайте мужчин. Вам нужно просто повернуться лицом к свету, тогда вас будет легче найти. Вы будете нравиться! А в каком это месте произойдет, это уже не от вас зависит.
Наше общество, социум придумал множество критериев положительных оценок мужчин. Есть много литературных образов, самый известный – «Принц на белом коне», второй по популярности – герой повести «Алые паруса». Но при этом, обратите внимание, «Принц на белом коне» - это человек, который находится в состоянии движения и поиска, то есть мужчина ищет, а женщина – это объект поиска.
Женщине просто нужно принять, что она всегда - объект поиска, тогда ей легче будет увидеть и принца на белом коне, и капитана дальнего плавания.
Как понять: твой это человек или нет? Люди интуитивные понимают это моментально в течение буквально нескольких секунд. Происходит некое изменение сознания, которое не позволяет видеть отрицательные стороны человека.
Еще один момент: запомните, если вы можете жить без человека, не вспоминая о нем, значит это не ваш человек. Здесь тоже не без нюансов. Обратите внимание, когда человеку 17-18 лет, он живет по принципу «здесь и сейчас». Его жизнь очень коротка, ему кажется, что 30 лет - это невероятная старость, и вопрос нужно решать сейчас, и социум говорит, иной раз мама и подруги намекают: «Тебе уже 18 лет, а у тебя нет молодого человека, это плохо, это неправильно потому, что ты должна в 22 выйти замуж, а в 23 родить ребенка». И из-за этой спешки, из-за этого желания «быть как все» очень часто люди делают стратегические ошибки. Они реально идут на поводу у социума, и при этом они, к сожалению, терпят фиаско, потому что скоротечные решения, которые происходят не по внутреннему убеждению, а под давлением извне приводят к ошибкам.
Но есть и другой вариант. Когда родители говорят девушкам: нужно всё взвесить, нужно посмотреть, из какой он семьи, как он говорит, как ест, как спит, какой он трезвый, какой он пьяный, какое образование, какой у него экономический потенциал, какой политический потенциал и так далее, и так далее…
Эти факторы уводят человека от эмоции в сторону математики, в сторону логики, а логика всегда вторична. Первична интуиция и твои личные эмоции. Вот таким девушкам очень сложно выбрать своего человека. Пока они просчитывают «плюсы и минусы» парень уже уехал, и остается только неразделенная влюбленность и колоссальная трагедия… Затем дама в силу этой логики начинает жить прошлым, всё вспоминает и вспоминает, перелопачивает объем своих эмоций, своих слов, своей одежды, как она выглядела в тот момент, что она сказала, что она ела… Она всё вспоминает, вспоминает, вспоминает, а жизнь-то уходит, а человек живет прошлым, можно сказать, этот человек пытается двигаться спиной вперед.
Если у вас такая ситуация, если вы сверхлогичны, вам нужно сделать следующее: вам нужно выбрать всего лишь три пункта для исследования своей второй половины. Только три! Любые! И если вы в каждом из этих пунктиков поставите плюс, то вы должны озвучить свою позицию молодому человеку: «я тобой интересуюсь». Ни один мужчина не раскроется, если он не знает, что женщина им интересуется. Это очень важно довести до сознания мужчины. Очень важно донести до сознания мужчины понимание того, что он является объектом интереса женщины. Тогда его лучшие характеристики раскрываются намного быстрее. Кстати, аналогично намного быстрее раскрываются и худшие, и вы не будете терять свое драгоценное время.
Еще один важный момент: противоположности притягиваются! В основе выбора всегда лежит компенсация наших недостатков, то есть мы выбираем человека, который не является точно таким же, как мы, он является в большей степени нашей противоположностью, он обладает свойствами, которых у нас нет. Допустим, очень красивая девочка из интеллигентной семьи, всегда ухожена, красива, с хорошей дипломатией, и вдруг у нее появляется парень тотально противоположный: хулиган, дерзкий, у которого не очень большой словарный запас, он груб, о дипломатии даже и речи нет. И вот они вместе, и ей все говорят, ну вы же «небо и земля», но это и есть гармония. Это как раз и есть союз людей, у которых совершенно разные виды энергий, которые в совокупности позволяют этой объединенной системе двигаться вперед. Тогда появляется и дерзость, и дипломатия, и хорошие манеры, и способность преодолевать грубость с внешней стороны.
Я понимаю, что это крайне сложная работа – подобрать для себя человека, с которым было бы интересно жить всю жизнь. Мы так устроены, мы выстраиваем долгосрочные программы и нам интересно видеть дорогое лицо, как можно дольше возле себя… А для того, чтобы это все получилось, мы несмотря ни на что должны любить как в первые минуты общения. Любите друг друга, и тогда вы будете счастливы!
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