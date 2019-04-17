Принимала противозачаточные, курила, пила и... внезапно родила

У официантки Шарлотты Дюбард регулярно наблюдалась менструация, ее вес почти не менялся, а потому никаких оснований полагать, что она может быть в положении, не было.

«Задним умом я понимаю, что мне хотелось больше сладкого, - говорит теперь уже молодая мама. - Еще были проблемы с ногами, из-за чего я неделю пропускала работу. Врач потом объяснил, что причиной могло быть давление ребенка».

Все девять месяцев молодая женщина принимала противозачаточные средства, курила, употребляла алкоголь и ходила на работу, где смена могла длиться 14 часов. Когда у нее начались схватки, она не придала этому значения.

«Вечером я почувствовала боль, но не особенно сильную - даже слабее, чем обычно при месячных, - рассказывает Шарлотта. - На следующий день боль продолжилась волнообразно - то усиливалась, то ослабевала».

Осмотрев себя при помощи камеры мобильного телефона, она разглядела показавшуюся головку младенца. Девушка поспешила в ванну и родила. Перерезав пуповину при помощи маникюрных ножниц, она позвонила своему парню и велела срочно приезжать.

Поначалу он не мог поверить, что ребенок действительно их, и предположил, что Шарлотта нашла его на улице.

Врачи осмотрели новорожденного и заключили, что он совершенно здоров.