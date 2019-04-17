Потеря веса: продукты, которые помогут вам дольше оставаться сытыми

Все мы хотим быть здоровыми и выглядить красиво, но не всегда получается держать вес под контролем. Вот несколько продуктов, которые помогут вам дольше оставаться сытыми.
1. Яйца
Добавьте в свой завтрак два яйца. Исследование, опубликованное в Журнале Американского колледжа питания, показало, что люди, которые включили два яйца в свой завтрак, чувствовали себя более сытыми и ели значительно меньше во время обеда.
Таким образом, они потребляли гораздо меньше калорий в течение следующих 36 часов!
2. Авокадо
Добавив всего лишь половинку авокадо к своему приему пищи , вы увеличите чувство сытости на целых пять часов.
3. Перец Чили
Эта удивительная специя не только активизирует ваш обмен веществ. Капсаицин, вещество, содержащееся в остром перце, помогает контролировать аппетит.
Исследование, опубликованное в Международном журнале по проблемам ожирения, доказало, что люди, добавлявшие чайную ложку красного перца в блюда шведского стола, съели значительно меньше калорий, выбрали больше продуктов с низким содержанием жиров и оказались при этом более сытыми по сравнению с теми, кто принимал плацебо.
4. Овсянка
Порция овсяной каши утром также поможет вам оставаться сытыми дольше. Овсяная каша содержит больше клетчатки и белка, чем большинство других круп для завтрака, а также содержит больше бета-глюкана.
Исследование 2013 года показало, что люди, которые съедали 250 калорий овсянки на с молоком, лучше контролировали аппетит и были более сытыми по сравнению с теми, кто получил такое же количество калорий из хлопьев.
5. Темный Шоколад
Ученые из Университета Копенгагена в Дании обнаружили, что темный шоколад вызывает чувство сытости и снижает желание съесть что-нибудь сладкое на срок до пяти часов.