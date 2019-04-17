Потеря веса: продукты, которые помогут вам дольше оставаться сытыми

1. Яйца

Добавьте в свой завтрак два яйца. Исследование, опубликованное в Журнале Американского колледжа питания, показало, что люди, которые включили два яйца в свой завтрак, чувствовали себя более сытыми и ели значительно меньше во время обеда.

Таким образом, они потребляли гораздо меньше калорий в течение следующих 36 часов!

2. Авокадо

Добавив всего лишь половинку авокадо к своему приему пищи , вы увеличите чувство сытости на целых пять часов.

3. Перец Чили

Эта удивительная специя не только активизирует ваш обмен веществ. Капсаицин, вещество, содержащееся в остром перце, помогает контролировать аппетит.

Исследование, опубликованное в Международном журнале по проблемам ожирения, доказало, что люди, добавлявшие чайную ложку красного перца в блюда шведского стола, съели значительно меньше калорий, выбрали больше продуктов с низким содержанием жиров и оказались при этом более сытыми по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

4. Овсянка

Порция овсяной каши утром также поможет вам оставаться сытыми дольше. Овсяная каша содержит больше клетчатки и белка, чем большинство других круп для завтрака, а также содержит больше бета-глюкана.

Исследование 2013 года показало, что люди, которые съедали 250 калорий овсянки на с молоком, лучше контролировали аппетит и были более сытыми по сравнению с теми, кто получил такое же количество калорий из хлопьев.

5. Темный Шоколад