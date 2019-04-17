Что делать с чайными пакетиками: 13 способов повторного использования

Избавить руки от неприятного запаха

Чайные пакетики помогут справиться с запахом рыбы, лука, чеснока. Нужно протереть ими руки после готовки и неприятный запах исчезнет.

Использовать как стеклоочиститель

Вторично заваренный чай хорошо справляется с загрязнениями на стеклянных и зеркальных поверхностях. Нужно распылить раствор и вытереть его насухо тряпкой без ворса.

Избавить мясо от жёсткости

Жёсткое мясо спасёт маринад из некрепкого чая, к которому можно добавить воду или вино. Оставь продукт мариноваться на несколько часов. Чай сделает мясо нежным и придаст ему изысканный вкус и аромат.

Избавиться от бородавок

Как использовать чайные пакетики в таком случае? Тут понадобятся использованные с зелёным чаем. Приложи такой охлаждённый компресс к бородавке на 15 минут, затем поменяй пакетик и подержи ещё 15–20 минут. Повторяй процедуру несколько дней. Скоро бородавка почернеет и отвалится.

Очистить деревянные поверхности

Повторно заваренный чай можно использовать для чистки и полировки мебели и пола. Он удаляет застаревшую грязь, придаёт поверхности блеск и даже делает царапины менее заметными.

Убрать неприятный запах из обуви

Аналогичным образом можно избавить обувь от неприятного запаха. Чай к тому же соберёт из неё излишки влаги.

Увлажнить волосы

Казалось бы, что сделать с чайными пакетиками - для волос? После использования шампуня промой голову слабым чайным раствором. Это увлажнит и пропитает волосы, а также ускорит их рост.

Защитить посуду от ржавчины

Протри металлическую посуду влажным пакетиком чая. Танины, которые находятся в его составе, защитят посуду от окисления и не допустят образования ржавчины.

Избавиться от домашних вредителей

Мыши, пауки и другие насекомые не любят запах чая. Разложи использованные чайные пакетики в местах их обитания, и вредители покинут дом.

Позаботиться о растениях

Чай очень полезен для комнатных и садовых растений. Слабый чайный раствор защищает от грибковых инфекций, а высушенный чай служит азотным удобрением. Кроме того, старые чайные пакетики можно использовать в качестве дренажа для цветочных горшков: положи несколько штук на дно, и земля не будет высыпаться, а вода сможет свободно вытекать.

Ополаскиватель для рта

Слабый раствор чая (особенно зелёного или мятного) легко избавляет от запаха изо рта. Также он помогает справиться с язвами во рту и остановить кровотечение от удалённого зуба.

Удалить жир с посуды

Опусти использованные пакетики в горячую воду и замочи в ней грязную посуду. За ночь танины растворят весь жир. На следующий день ты удалишь все загрязнения без проблем и даже без моющего средства.

Круги и припухлости под глазами

Охлади использованные чайные пакетики в холодильнике и положи их на глаза. Кофеин, находящийся в чае, уменьшит тёмные круги и припухлости, а антиоксиданты обеспечат хорошую циркуляцию крови.