Что делать с чайными пакетиками: 13 способов повторного использования

Чайные пакетики мы ценим за удобство и экономию времени. И кажется, что нет у них иного предназначения, кроме как послужить основой чая, пишет Lady.tochka.net. Но нет - мы расскажем тебе про вторичное использование чайных пакетиков (и это не только про "убрать мешки под глазами").
Избавить руки от неприятного запаха
Чайные пакетики помогут справиться с запахом рыбы, лука, чеснока. Нужно протереть ими руки после готовки и неприятный запах исчезнет.
Использовать как стеклоочиститель
Вторично заваренный чай хорошо справляется с загрязнениями на стеклянных и зеркальных поверхностях. Нужно распылить раствор и вытереть его насухо тряпкой без ворса.
Избавить мясо от жёсткости
Жёсткое мясо спасёт маринад из некрепкого чая, к которому можно добавить воду или вино. Оставь продукт мариноваться на несколько часов. Чай сделает мясо нежным и придаст ему изысканный вкус и аромат.
Избавиться от бородавок
Как использовать чайные пакетики в таком случае? Тут понадобятся использованные с зелёным чаем. Приложи такой охлаждённый компресс к бородавке на 15 минут, затем поменяй пакетик и подержи ещё 15–20 минут. Повторяй процедуру несколько дней. Скоро бородавка почернеет и отвалится.
Очистить деревянные поверхности
Повторно заваренный чай можно использовать для чистки и полировки мебели и пола. Он удаляет застаревшую грязь, придаёт поверхности блеск и даже делает царапины менее заметными.
Убрать неприятный запах из обуви
Аналогичным образом можно избавить обувь от неприятного запаха. Чай к тому же соберёт из неё излишки влаги.
Увлажнить волосы
Казалось бы, что сделать с чайными пакетиками - для волос? После использования шампуня промой голову слабым чайным раствором. Это увлажнит и пропитает волосы, а также ускорит их рост.
Защитить посуду от ржавчины
Протри металлическую посуду влажным пакетиком чая. Танины, которые находятся в его составе, защитят посуду от окисления и не допустят образования ржавчины.
Избавиться от домашних вредителей
Мыши, пауки и другие насекомые не любят запах чая. Разложи использованные чайные пакетики в местах их обитания, и вредители покинут дом.
Позаботиться о растениях
Чай очень полезен для комнатных и садовых растений. Слабый чайный раствор защищает от грибковых инфекций, а высушенный чай служит азотным удобрением. Кроме того, старые чайные пакетики можно использовать в качестве дренажа для цветочных горшков: положи несколько штук на дно, и земля не будет высыпаться, а вода сможет свободно вытекать.
Ополаскиватель для рта
Слабый раствор чая (особенно зелёного или мятного) легко избавляет от запаха изо рта. Также он помогает справиться с язвами во рту и остановить кровотечение от удалённого зуба.
Удалить жир с посуды
Опусти использованные пакетики в горячую воду и замочи в ней грязную посуду. За ночь танины растворят весь жир. На следующий день ты удалишь все загрязнения без проблем и даже без моющего средства.
Круги и припухлости под глазами
Охлади использованные чайные пакетики в холодильнике и положи их на глаза. Кофеин, находящийся в чае, уменьшит тёмные круги и припухлости, а антиоксиданты обеспечат хорошую циркуляцию крови.
Теперь, если тебя спросят, можно ли использовать чайный пакетик два раза, ты можешь провести целую полезную лекцию.