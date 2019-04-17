Эстонский дизайнер Тойво Freeman рассказал, как Dolce Gabbana скопировали его идею

На прошлой неделе в журнале Kroonika появился материал, в котором рассказывалось о том, что бренд Dolce Gabbana украл дизайн, придуманный Тойво, но дизайнер не согласился со словом «воровство». «Многие хотят прикоснуться к моему творчеству. Прошлым летом один человек заказал у меня две куртку разных цветов, чтобы узнать, что я работаю с красками и тканью. Потом он пропал. А некоторое время назад я увидел куртки, которые были украшены в той же технике. Это оказался бренд Dolce Gabbana. Но разбираться с ними я не хочу. Зачем? Мне даже приятно, что я занимаюсь этим уже 5 лет, а они вдохновились моими работами.»