В передаче Õhtu! на PostimeesTV эстонский дизайнер Тойво Freeman рассказал, как Dolce Gabbana скопировали его идею и сколько стоит куртка, изготовленная им.
На прошлой неделе в журнале Kroonika появился материал, в котором рассказывалось о том, что бренд Dolce Gabbana украл дизайн, придуманный Тойво, но дизайнер не согласился со словом «воровство». «Многие хотят прикоснуться к моему творчеству. Прошлым летом один человек заказал у меня две куртку разных цветов, чтобы узнать, что я работаю с красками и тканью. Потом он пропал. А некоторое время назад я увидел куртки, которые были украшены в той же технике. Это оказался бренд Dolce Gabbana. Но разбираться с ними я не хочу. Зачем? Мне даже приятно, что я занимаюсь этим уже 5 лет, а они вдохновились моими работами.»
По словами Тойво, цена такой куртки начинается от 850 евро. Его клиенты – это люди, ценящие искусство, их взгляд на мир отличается от большинства, они свободны. Дизайнер сделал куртку для знаменитой в 90-е певицы Loona, которая исполнила песню „Bailando“.