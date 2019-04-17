Безумно вкусно: шакшука с мясом

Всем нам иногда хочется разнообразия и рацион питания - не исключение. Если вам надоела обычная яичница, попробуйте приготовить шакшуку - израильский вариант блюда из яиц.
Ингредиенты:
свинина 200 г
яйца куриные 4 шт.
помидоры 3 шт.
перец болгарский (болгарский) 1 шт.
лук 1 шт.
базилик (сухой) 2 щепотка
томатный соус 2 ст.л.
петрушка 1 шт.
перец
соль
Процесс приготовления
Мы предлагаем приготовить не обычную шакшуку, а с добавлением мяса. Так блюдо получится более сытным и питательным, пишет Lady.mail.ru.
Свинину нарезать небольшими кусочками, обжарить на сильном огне до образования румяной корочки с двух сторон. Зетам убавить огонь, свинину поперчить и посолить. Закрыть сковороду крышкой и тушить кусочки мяса на медленном огне в течение 10 минут.
По истечении 10 минут добавить в сковороду к мясу лук, нарезанный перьями. Перемешать и слегка обжарить.
Затем нарезать кубиками болгарский перец и помидоры. Отправить нарезанные овощи в сковороду. Также добавить в сковороду томатный соус и специи, перемешать. Закрыть сковороду крышкой и тушить овощи с мясом на медленном огне в течение 15 минут.
Затем вбить аккуратно яйца, чтобы не повредить желток. Желток немного посолить и жарить еще примерно 5-7 минут, не закрывая сковороду крышкой. Перед подачей шакшуку с мясом посыпать измельченной петрушкой.