Безумно вкусно: шакшука с мясом

Ингредиенты:

свинина 200 г

яйца куриные 4 шт.

помидоры 3 шт.

перец болгарский (болгарский) 1 шт.

лук 1 шт.

базилик (сухой) 2 щепотка

томатный соус 2 ст.л.

петрушка 1 шт.

перец

соль

Процесс приготовления

Мы предлагаем приготовить не обычную шакшуку, а с добавлением мяса. Так блюдо получится более сытным и питательным, пишет Lady.mail.ru.

Свинину нарезать небольшими кусочками, обжарить на сильном огне до образования румяной корочки с двух сторон. Зетам убавить огонь, свинину поперчить и посолить. Закрыть сковороду крышкой и тушить кусочки мяса на медленном огне в течение 10 минут.

По истечении 10 минут добавить в сковороду к мясу лук, нарезанный перьями. Перемешать и слегка обжарить.

Затем нарезать кубиками болгарский перец и помидоры. Отправить нарезанные овощи в сковороду. Также добавить в сковороду томатный соус и специи, перемешать. Закрыть сковороду крышкой и тушить овощи с мясом на медленном огне в течение 15 минут.