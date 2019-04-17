Как предотвратить раннее поседение волос

Генетическое наследование

Если мама или бабушка поседели рано, то очень большая вероятность, что вас тоже ждет эта участь.

Что делать: С генетической предрасположенностью невозможно бороться, здесь только краска поможет.

Гормональные проблемы

Проблемы со щитовидной железой могут быть причиной появления седины. Это происходит когда обменные процессы нарушены.

Что делать: Необходимо обратиться за помощью к эндокринологу или трихологу и сдать анализы.

Недостаток микроэлементов

К ранней седине может привести недостаток витамином A, E, C, D.

Что делать: Внимательно изучить свое питание. Добавить к свой рацион продукты, в которых есть недостающие витамины. Если не получается наладить питание, следует обратиться за медицинской помощью.

Стресс

Стрессовые ситуации могут быть причиной появления седых волос. Причина кроется в аномальной реакции стволовых клеток, вырабатывающих клетки-меланоциты.

Что делать: Стараться противостоять стрессу, а также закаливать нервную систему. Также стоит заняться медитацией и физической активностью.

Косметические средства

Меланин может перестать вырабатываться, если часто использовать агрессивные окрашивающие средства. Или причина может быть в неправильном выборе уходовых средств.