Как предотвратить раннее поседение волос

Сегодня седые волосы начинаются появляться у молодых людей до 30 лет. Уже в салонах не удивляются когда молодая девушка приходит закрашивать седину, но почему это происходит? Ivona расскажет, почему появляется седина и что с этим делать.
Генетическое наследование
Если мама или бабушка поседели рано, то очень большая вероятность, что вас тоже ждет эта участь.
Что делать: С генетической предрасположенностью невозможно бороться, здесь только краска поможет.
Гормональные проблемы
Проблемы со щитовидной железой могут быть причиной появления седины. Это происходит когда обменные процессы нарушены.
Что делать: Необходимо обратиться за помощью к эндокринологу или трихологу и сдать анализы.
Недостаток микроэлементов
К ранней седине может привести недостаток витамином A, E, C, D.
Что делать: Внимательно изучить свое питание. Добавить к свой рацион продукты, в которых есть недостающие витамины. Если не получается наладить питание, следует обратиться за медицинской помощью.
Стресс
Стрессовые ситуации могут быть причиной появления седых волос. Причина кроется в аномальной реакции стволовых клеток, вырабатывающих клетки-меланоциты.
Что делать: Стараться противостоять стрессу, а также закаливать нервную систему. Также стоит заняться медитацией и физической активностью.
Косметические средства
Меланин может перестать вырабатываться, если часто использовать агрессивные окрашивающие средства. Или причина может быть в неправильном выборе уходовых средств.
Что делать: Следует пересмотреть свою косметику.