«Заклятый друг»: ТОП-5 друзей мужчин, которых ненавидят все жены

1. “По бокалу после работы“

“Любимая, я встречусь с другом, пропустим по стаканчику после работы!“ - фраза, наверняка знакомая каждой женщине. “Вторым пилотом“ оказывается, как правило, один и тот же друг, который зовет вашего мужчину в бар после тяжелого трудового дня. Отказать ему невозможно, она всегда находит тысячу способов убедить вашего возлюбленного в острой необходимости выпить именно сегодня, сейчас, посреди недели. Общение с друзьями очень важно, но после такой встречи ваш благоверный каждый раз возвращается под утро, с жутким перегаром и в состоянии крайнего алкогольного опьянения. Нередко в кармане не оказывается бумажника или мобильного телефона, одежда чем-то испачкана, а спорить и что-то объяснять мужчине совершенно бесполезно. Такие встречи происходят не часто, “редко, но метко“, и при одном упоминании имени этого друга у вас неизменно начинается нервный тик и истерический смех.

2. Спортсмен

Такой друг “загорается“ желанием заниматься спортом и все свое свободное от тренировок время тратит на то, чтобы рассказывать вашему мужчине, как это круто. Когда же он сдается под натиском цифр и фактов, ваш благоверный начинает пропадать в спортивных залах, время, которое вы могли бы провести вместе, он тратит на тренировки с другом и говорить с ним становится ровным счетом не о чем. Да, его тело заметно подтянулось, выглядит он почти как Аполлон, но что толку, если этот красавчик только засыпает с вами в одной кровати, а душой он по-прежнему “жмет“ от груди. Все наладится, как только другу надоест спорт и наступит период затишья, когда ваш мужчина вновь вернется в семью. Но ровно до того момента, пока его друг не придумает им обоим новое хобби, еще увлекательней предыдущего.

3. Холостяк

Этих друзей не любят практически все женщины. Они свободны, их не связывают никакие обязательства и каждую ночь они могут засыпать с новой красоткой. Они не хвастаются своими любовными достижениями в открытую, но вы часто замечаете завистливые взгляды вашего мужчины на очередную девушку друга. Холостяки являются символов всего того, от чего пришлось отказаться вашему партнеру ради вас и ваших отношений, пусть даже и добровольно. После встреч с таким другом, у мужчин часто возникают сомнения, а правильно ли они поступили, что само по себе довольно обидно.

4. “А помнишь?“

К другу, которого ваш мужчина знает всю сознательную жизнь, в невольно испытываете ревность, ведь их связывают общие воспоминания. Впрочем, такие же чувства испытывает к вам и друг, который давно решил, что ваш партнер - его собственность, и не намерен делить его с кем-то еще. Нет, в их отношениях нет никакого сексуального подтекста, но такой друг не упустит возможность тыкнуть вас носом в то, что он знает вашего мужчину лучше и общение с ним гораздо важнее романтического вечера с вами.

5. Друзья-подруги