Чего вы хотите VS что вам нужно от отношений в зависимости от вашего знака Зодиака

Что вам нужно

Если вы тщательно об этом подумаете, то поймете, что вам нужен человек, который будет вас ценить, делать вас счастливыми и рядом с которым вы будете ощущать себя в безопасности.

Весы (23 сентября — 23 октября)

Чего вы хотите

Вы хотите быть частью той пары, которой все будут завидовать. Вам хочется, чтобы вы с вашим партнером вместе смотрелись мило и очаровательно. Но какой в этом во всем смысл, если ваш партнер не будет вас понимать?

Что вам нужно

На самом деле вам нужен партнер, с которым вам будет комфортно общаться. Он должен уметь выслушать вас, понимать вас, а также быть с вами в трудные моменты и дарить вам уверенность в том, что вместе вы сможете покорить мир.

Скорпион (23 октября — 22 ноября)

Чего вы хотите

Кто еще захочет такой же власти в отношениях, как и вы? Вы ищете себе в партнеры покорного и страстного человека.

Что вам нужно

Тем не менее, все это выдумки. В реальной жизни вам нужен партнер, который будет вас уважать и оставаться вам верным, вместо того, чтобы полностью вам подчиняться.

Стрелец (22 ноября — 19 декабря)

Чего вы хотите

Вы любите свободу, боитесь обязательств и, следовательно, не хотите заводить традиционные отношения. Вы хотите такого же необузданного партнера, как и вы сами.

Что вам нужно

Вам нужен человек, который сможет сделать вашу жизнь стабильной, поймет вашу потребность в личном пространстве и будет любить вас и прощать.

Козерог (20 декабря — 19 января)

Чего вы хотите

Вы хотите партнера, который не будет мешать вашей карьере и который будет мыслить так же, как и вы, поскольку вы не хотите упорно трудиться над созданием личных отношений.

Что вам нужно

На самом деле вам нужен человек, который сможет добавить в вашу жизнь немного воображения и обратит ваше внимание на все хорошее в этой жизни, чтобы вы перестали быть пессимистично настроенными.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Чего вы хотите

Вы хотите, чтобы в вашем партнере было всего по чуть-чуть. В отношениях для вас важна свобода, и вы хотите оставаться самими собой, ни к кому не привязываясь.

Что вам нужно

В действительности вам нужен человек, который сможет дать вам независимость, которая будет отличаться от свободы. Таким образом вы сможете быть самостоятельными и при этом сохранять стабильные отношения. Ваш партнер должен быть умным и образованным в разных областях, а также быть вашим лучшим другом. Вам нужен такой человек, с которым вы сможете учиться новому и вместе состариться.

Рыбы (18 февраля — 20 марта)

Чего вы хотите

Вам хочется, чтобы все в вашей жизни было как в сказке. В своем партнере вы ищите креативность. Вы хотите найти себе в партнеры неудачника, чтобы потом его исправить.

Что вам нужно