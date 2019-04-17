Чего вы хотите VS что вам нужно от отношений в зависимости от вашего знака Зодиака

Овен (20 марта — 20 апреля)
Чего вы хотите
Вы хотите везде хвастаться своим партнером — он должен быть красивым и ярким. В вас горит огонь страсти, и вам хочется, чтобы человек рядом с вами тоже был страстным.
Что вам нужно
Все, что вам нужно — партнер, который вам не наскучит и который не оставит вас даже в самые трудные времена. Страстный партнер будет годами увлечен чем-то одним, а вам такое никогда не понравится. Вам нужен человек, который, несмотря ни на что, останется рядом с вами и сможет выдержать ваше внутреннее пламя.
Телец (20 апреля — 21 мая)
Чего вы хотите
Романтик в вас ищет партнера, который не будет видеть в вас ни одного недостатка и будет готов полностью измениться ради вас.
Что вам нужно
Вы должны понять, что взаимное уважение — обязательная составляющая отношений, и ваш партнер должен быть таким же хорошим, как и вы сами, чтобы вам не хотелось его изменить в лучшую сторону.
Близнецы (21 мая — 21 июня)
Чего вы хотите
Вы слишком многого ждете от своего партнера. Вам нужен умный, веселый и при этом небрежный человек. Вам хочется, чтобы ваш партнер был точно таким же, как и вы сами, словно вы близнецы.
Что вам нужно
Тем не менее, вам нужен мудрый партнер, который будет вас понимать и сможет вас выслушать. Чтобы ваши отношения были стабильными, ваш партнер должен дополнять вас.
Рак (21 июня — 23 июля)
Чего вы хотите
Ваше чувствительное сердце желает партнера, который будет точно знать, чего вы хотите. Такими, в вашем понимании, должны быть идеальные отношения.
Что вам нужно
На самом деле вам нужен человек, который будет предан вам и честен. Вместо партнера, который умеет читать ваши мысли, вам нужен тот, кто поможет вам расслабиться и не давать поводов для переживаний касательно его чувств.
Лев (23 июля — 23 августа)
Чего вы хотите
Безусловно, вы хотите себе партнера, который будет подпитывать ваше эго, а кому это удастся сделать лучше, как не вашему поклоннику? Также вам хочется найти себе партнера, которым вы сможете похвастаться и который сможет сделать вас популярнее.
Что вам нужно
Подумайте над этим еще раз, Львы. Вам нужен верный и честный человек. Ваш партнер должен помогать вам развиваться, но при этом не быть покорным. Вам нужен человек, который сможет прямо в лицо сказать вам всю правду, когда вы ведете себя эгоистично, но при этом простить вас и любить.
Дева (23 августа — 23 сентября)
Чего вы хотите
Вы хотите независимого и умного партнера, который сможет всегда прийти к вам на помощь и также дать вам немного личного пространства, когда вы будете в этом нуждаться.
Что вам нужно
Если вы тщательно об этом подумаете, то поймете, что вам нужен человек, который будет вас ценить, делать вас счастливыми и рядом с которым вы будете ощущать себя в безопасности.
Весы (23 сентября — 23 октября)
Чего вы хотите
Вы хотите быть частью той пары, которой все будут завидовать. Вам хочется, чтобы вы с вашим партнером вместе смотрелись мило и очаровательно. Но какой в этом во всем смысл, если ваш партнер не будет вас понимать?
Что вам нужно
На самом деле вам нужен партнер, с которым вам будет комфортно общаться. Он должен уметь выслушать вас, понимать вас, а также быть с вами в трудные моменты и дарить вам уверенность в том, что вместе вы сможете покорить мир.
Скорпион (23 октября — 22 ноября)
Чего вы хотите
Кто еще захочет такой же власти в отношениях, как и вы? Вы ищете себе в партнеры покорного и страстного человека.
Что вам нужно
Тем не менее, все это выдумки. В реальной жизни вам нужен партнер, который будет вас уважать и оставаться вам верным, вместо того, чтобы полностью вам подчиняться.
Стрелец (22 ноября — 19 декабря)
Чего вы хотите
Вы любите свободу, боитесь обязательств и, следовательно, не хотите заводить традиционные отношения. Вы хотите такого же необузданного партнера, как и вы сами.
Что вам нужно
Вам нужен человек, который сможет сделать вашу жизнь стабильной, поймет вашу потребность в личном пространстве и будет любить вас и прощать.
Козерог (20 декабря — 19 января)
Чего вы хотите
Вы хотите партнера, который не будет мешать вашей карьере и который будет мыслить так же, как и вы, поскольку вы не хотите упорно трудиться над созданием личных отношений.
Что вам нужно
На самом деле вам нужен человек, который сможет добавить в вашу жизнь немного воображения и обратит ваше внимание на все хорошее в этой жизни, чтобы вы перестали быть пессимистично настроенными.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Чего вы хотите
Вы хотите, чтобы в вашем партнере было всего по чуть-чуть. В отношениях для вас важна свобода, и вы хотите оставаться самими собой, ни к кому не привязываясь.
Что вам нужно
В действительности вам нужен человек, который сможет дать вам независимость, которая будет отличаться от свободы. Таким образом вы сможете быть самостоятельными и при этом сохранять стабильные отношения. Ваш партнер должен быть умным и образованным в разных областях, а также быть вашим лучшим другом. Вам нужен такой человек, с которым вы сможете учиться новому и вместе состариться.
Рыбы (18 февраля — 20 марта)
Чего вы хотите
Вам хочется, чтобы все в вашей жизни было как в сказке. В своем партнере вы ищите креативность. Вы хотите найти себе в партнеры неудачника, чтобы потом его исправить.
Что вам нужно
Тем не менее, в действительности все наоборот. Вам нужен партнер, который будет достаточно сильным, чтобы изменить самого себя и который никогда вас не бросит, и сделает вашу жизнь более стабильной.