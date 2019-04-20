Женщины с пышными ягодицами более умные и здоровые - ученые подтверждают

Было установлено, что в крови женщин с выдающимися попами уровень холестерина в разы меньше. Все благодаря гормонам, которые в их организме способствуют более быстрой переработке жиров, пишет Cluber.

Также был сделан вывод о том, что представительницы прекрасного пола с пышными бедрами менее подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы и диабету. Все потому, что в их организме в избытке содержатся жирные кислоты Омега-3. Именно они способствуют улучшению работы мозга.

Есть еще кое-что. Доктор Майкл Дженсен, глава исследований эндокринной системы в клинике Майо в Рочестере (штат Миннесота), говорит следующее: «Когда в вашем организме откладывается жир, то лучше если это будет происходить в нижней части тела».

«Посмотрите на людей с типом фигуры «груша». Они обладают отменным здоровьем. Это непосредственно связано с более высоким количеством жировых отложений в нижней части тела. Дело касается не только того, что у этих людей куда реже развивается диабет или возможен инфаркт. Дело в принципе в том, что жир играет немаловажную роль в состоянии здоровья», — добавляет он.

Все эти выводы сделаны на основе исследования состояния здоровья более 16 тысяч женщин. Пышные ягодицы также означают, что в крови женщины достаточно высок уровень лептина, гормона, связанного с весом, и динопектина, гормона, заботящегося о сосудах и защищающего от воспалений и диабета.

Жировая ткань, находящаяся под кожей в области ягодиц, нейтрализует вредные жирные кислоты. Это способствует предотвращению заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Как оказалось, подобные исследования были проведены учеными в университетах Питтсбурга и Калифорнии. Их итоги также говорят о том, что для женщин с широкими бедрами, но узкой талией, помимо всего прочего, склонны к более долгой продолжительности жизни.