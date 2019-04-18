Идеальная профессия для каждого знака Зодиака

Овен

Невероятно активным представителям знака Овен подойдет профессия, подразумевающая постоянные поездки, перемещения и путешествия. Важно, чтобы представитель данного знака не был ограничен рамками офиса или предприятия, ведь в замкнутом пространстве он начнет угасать.

Кроме того, Овен довольно амбициозен, а значит, ему необходима профессия, в которой есть возможность карьерного роста.

Учитывая все вышесказанное, а также прекрасные аналитические и ораторские способности подопечного Марса, ему в большей степени подходит профессия бизнесмена, политика или военного.

Телец

Данный знак у большинства обывателей ассоциируется с невероятным трудолюбием и упертым характером. Действительно, Телец любит работать руками и придерживается правила «Если хочешь сделать что-то качественное, сделай это сам». При этом личности данного знака не стремятся стать управленцами и не слишком любят покидать насиженное место. В любом случае, найдя себя в любимом деле, этот человек вырастает в истинного профессионала, которого ценят и уважают за трудолюбие и высочайшее качество.

Упертым Тельцам стоит попробовать найти дело всей своей жизни в рабочих профессиях, а стать фермером или ремесленником.

Близнецы

Невероятно контактные личности, Близнецы с легкостью заводят новые знакомства и втираются в доверие буквально к любому человеку. Это их главный козырь, который обязательно нужно использовать в выборе профессии. Кроме того, личности данного знака ненавидят сидеть на одном месте и стремятся открывать для себя что-то новое. А это огромный плюс, позволяющий Близнецам отыскать подходящую профессию даже за границей.

Подопечным Меркурия стоит попробовать себя в сфере дипломатии, стать торговым агентом, переводчиком или журналистом. В принципе, любая профессия, где нужно устанавливать контакты с людьми, будет удачной для Близнецов.

Рак

Раки не любят покидать зону комфорта, а потому чаще выбирают для себя оседлую профессию, работая в одном офисе и с тем же коллективом на протяжении десятков лет. Данные представители стихии Воды не претендуют на управленческие должности, скорее избегают их, опасаясь повышенной ответственности. Однако на своем поприще они истинные профессионалы, на которых можно положиться, ведь Раки всегда работают на совесть.

Из представителей знака Рак получаются прекрасные бухгалтеры, работники инженерных профессий, воспитатели, а также представители кулинарного искусства. А еще Ракам стоит попробовать себя в мире моды, ведь у этих людей потрясающий вкус.

Лев