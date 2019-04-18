Макияж 2019: модные тенденции теплого сезона

Каковы модные тенденции в макияже 2019?

Необычные стрелки

Тем, кому надоели стрелки классических цветов и форм, предложена альтернатива. Стрелки, которые варьируются не только по ресничному ряду, но и наносятся над складкой века или по ее форме.

Алые губы

Главный цвет в макияже губ 2019 года – классический красный. Наносить его можно и строго по контуру, и небрежно растушевывая помаду прямо пальцами.

Матовые тени

Яркие по цвету и текстуре тени просто кричат об актуальности.

Глиттер

Это маленькие блестки, которые заставляют каждую девушку сиять. Визажисты рекомендуют не бояться экспериментировать и использовать глиттер во всевозможных цветах и типах макияжа.

Розовые тени