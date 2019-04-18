Макияж 2019: модные тенденции теплого сезона

Мода постоянно куда-то идет, стоять на месте - это не ее дело. Как в одежде, так и в мире макияжа есть свои модные законы, пишет Ivona.
Каковы модные тенденции в макияже 2019?
Необычные стрелки
Тем, кому надоели стрелки классических цветов и форм, предложена альтернатива. Стрелки, которые варьируются не только по ресничному ряду, но и наносятся над складкой века или по ее форме.
Алые губы
Главный цвет в макияже губ 2019 года – классический красный. Наносить его можно и строго по контуру, и небрежно растушевывая помаду прямо пальцами.
Матовые тени
Яркие по цвету и текстуре тени просто кричат об актуальности.
Глиттер
Это маленькие блестки, которые заставляют каждую девушку сиять. Визажисты рекомендуют не бояться экспериментировать и использовать глиттер во всевозможных цветах и типах макияжа.
Розовые тени
Такого бума на розовые тени бьюти-индустрия не знала очень долго. Розовые тона делают ярче радужную оболочку любого цвета, но больше всего подходят к зеленым глазам.