Чт, 18.04.2019
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Макияж 2019: модные тенденции теплого сезона

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Woman making up using a brush

ФОТО: Antonio Guillen Fernández / PantherMedia / Antonio Guillen Fernández

Мода постоянно куда-то идет, стоять на месте - это не ее дело. Как в одежде, так и в мире макияжа есть свои модные законы, пишет Ivona.

Каковы модные тенденции в макияже 2019?

Необычные стрелки

Тем, кому надоели стрелки классических цветов и форм, предложена альтернатива. Стрелки, которые варьируются не только по ресничному ряду, но и наносятся над складкой века или по ее форме.

Алые губы

Главный цвет в макияже губ 2019 года – классический красный. Наносить его можно и строго по контуру, и небрежно растушевывая помаду прямо пальцами.

Матовые тени

Яркие по цвету и текстуре тени просто кричат об актуальности.

Глиттер

Это маленькие блестки, которые заставляют каждую девушку сиять. Визажисты рекомендуют не бояться экспериментировать и использовать глиттер во всевозможных цветах и типах макияжа.

Розовые тени

Такого бума на розовые тени бьюти-индустрия не знала очень долго. Розовые тона делают ярче радужную оболочку любого цвета, но больше всего подходят к зеленым глазам. 

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