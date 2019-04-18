Без проблем! Как ухаживать за кожей лица в «эти» дни?

В разные периоды менструального цикла женский организм переживает “взлеты и падения“ - гормональные колебание сказываются на настроении, общем самочувствии и чистоте кожи.
Конечно, есть везучие представительницы прекрасного пола, которые знают о ПМС и “менструальном“ акнэ только по историям подруг. Как бороться с неприятными высыпаниями, как правильно ухаживать за кожей в разные периоды цикла, расскажет Ivona.
4-5 дней до критических дней и период менструации
Это период высыпаний. Очень важно следить за правильностью питания, и протирать кожу очищающим лосьоном. В это время можно пользоваться скрабами и масками, которые содержат салициловую кислоту. Наносить их лучше за пару часов до сна. Крупные частицы эксфолиантов сделают кожу чистой и сияющей. При нанесении важно соблюдать инструкции, втирать средство мягкими массирующими движениями в распаренную предварительно кожу лица.
6-13 день
В этот период, после окончания менструации, кожа становится сухой и требует особого увлажнения. Диета должна включать в себя полезные жиры: орехи, авокадо и жирную рыбу. Также следует пить много воды. Особое внимание нужно уделить уходовой косметике - подберите мягкий, увлажняющий крем, в состав которого входит зеленый чай и алоэ. Увлажняющие маски помогут убрать сухость и снимут воспаление.
14-25 день
В это время уход за кожей - одно удовольствие. Это - период свежести, когда кожа лица особо восприимчива к уходовой косметике. Она отлично впитывает полезные микроэлементы. Особое воздействие имеет возрастная косметика, которая содержит гиалуроновую кислоту и антикосиданты. Высыпания, которые могут возникнуть в этот период времени, не связаны с колебаниями в гормональном фоне. Они являются результатом механического воздействия внешних факторов и неправильного питания.
Красивая, чистая кожа имеет особое влияние на уверенность девушки в собственной неотразимости. Высыпания и покраснения в период менструации могут стать настоящим наказанием. С которым, впрочем, отлично справятся сбалансированная диета и элементарные правила личной гигиены.