Токсоплазмоз при беременности: чем опасен и как нужно лечить?

Многих женщин, которые готовятся стать мамой, волнует вопрос: чем опасен токсоплазмоз при беременности и нужно ли его лечить? Как известно, токсоплазмоз вызывается внутриклеточными паразитами – токсоплазмами. И они могут легко проникать в плаценту, ведь «путешествуют» по организму с кровью. Узнай, какие последствия для плода вызывает токсоплазмоз и что делать при его обнаружении, пишет tochka.net.
Что такое токсоплазмоз?
Считается, что паразит может сидеть в организме каждого третьего человека на Земле, причем с самого детства, абсолютно никак не проявляя себя. Переносчики токсоплазмоза – домашние животные и птицы, однако чаще всего это кошки, потому что именно в их кишечнике паразит активно размножается. Попадая внутрь человека, паразит внедряется прямо в клетки, как правило, не вызывая симптомов. Это происходит, потому что наше тело вовремя «включает» антитела, и следовательно мы сразу приобретаем иммунитет.
Заражение токсоплазмозом происходит чаще всего через немытые руки и плохо обработанную термически пищу. Но ведь и на руки паразит должен каким-то образом попасть… Чаще всего это происходит в детстве, когда ребенок копается в песочнице, где испражнялась кошка или собака. Если частицы фекалий попадают на руки, а потом на слизистые оболочки – заражение произойдет. Особенно опасны старые фекалии, на которых паразит уже образовал цисты. А они могут существовать в среде до 2 лет! Также паразит способен попасть в организм через ранки на теле с землей.
Симптомы токсоплазмоза
В очень редких случаях заражение сопровождается головной болью, повышением температуры, слабостью, что можно легко спутать с простудой. Кстати, наличие ярко выраженной симптоматики говорит о «пробоине» в имунной системе человека, что есть поводом для обследования на ВИЧ.
В остальном паразит почти мирно живет в нашем теле, и мы можем даже не подозревать об этом. То есть для взрослого человека недуг опасности не несет и в большинстве случаев его не лечат.
При беременности негативно повлиять на ребенка способен только недавно приобретенный паразит. Поэтому лечат токсоплазмоз у беременной лишь при недавнем заражении, а старые паразиты в теле не вызывают никаких последствий!
Когда лечится токсоплазмоз?
Давай все-таки разберемся, когда врач может назначить лечение при токсоплазмозе. Начнем с того, что в первом триместре беременности женщинам советуют сдать анализ на это заболевание. Он может показать один из трех вариантов:
заражение произошло недавно (за полгода до беременности или уже во время),
произошло давно
вообще не произошло.
Наиболее благоприятным считается второй вариант. Если контакт с паразитом имел место более чем за полгода до беременности, значит организм уже выработал антитела и больше паразит опасности не несет.
Если заражения не было – здесь остается риск, что это произойдет во время беременности. В таком случае женщине придется избегать контактов с животными, с землей, сомнительными мясными продуктами (покупные чебуреки, пирожки и прочие), особенно тщательно следить за чистотой рук. При приготовлении пищи важно хорошо проваривать м'ясо, а домашних животных проверить на наличие хвори. Также придется каждые 2 месяца сдавать анализ на предмет приобретения паразита.
Хуже всего, если простейший микроорганизм проник недавно. Именно в этом случае назначается лечение.
Существуют препараты (антибиотики, сульфаниламиды и др.), которые обладают агрессивной активностью по отношению к токсоплазмам. И для человека, и для животных разработаны соответствующие схемы терапии, которые включают несколько курсов и разные комбинации препаратов. Без лечения природа сама позаботиться о том, чтобы ребенок не родился – произойдет выкидыш. Если женщина отказалась от аборта и решила лечиться –есть шанс спасти ребенка.
Лечением токсоплазмоза занимается врач-инфекционист, так как это заболевание относится к паразитарным инфекциям.
Последствия токсоплазмоза для плода
Последствия заболевания для плода определяются сроком беременности. Чем раньше произошло заражение матери, тем худший прогноз для плода. Если заражение происходит в первом триместре беременности, когда плацента еще слабо проницаема, вероятность заражения составляет лишь 17%. Однако поражение может обернуться врожденным токсоплазмозом с дефектами развития ребенка, смертью или выкидышем.
Во втором триместре вероятность инфицирования составляет уже до 20%. Возбудители главным образом влияют на мозг ребенка, поражая его глаза и ЦНС. Здесь есть вероятность умственной отсталости, слепоты, эпилепсий в будущем.
Заражение токсолазмами в третьем триместре передастся ребенку с вероятностью 60%, но в этот период плод уже окрепнет и сможет сам сопротивляться паразиту. Это означает, что ребенок может родиться безо всяких признаков заболевания.
Лучшее, что можно сделать для своего будущего ребенка – запланировать его зачатие и рождение, предусмотрительно сдав все необходимые анализы во избежание слез и ненужных потерь.