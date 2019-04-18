Токсоплазмоз при беременности: чем опасен и как нужно лечить?

Что такое токсоплазмоз?

Считается, что паразит может сидеть в организме каждого третьего человека на Земле, причем с самого детства, абсолютно никак не проявляя себя. Переносчики токсоплазмоза – домашние животные и птицы, однако чаще всего это кошки, потому что именно в их кишечнике паразит активно размножается. Попадая внутрь человека, паразит внедряется прямо в клетки, как правило, не вызывая симптомов. Это происходит, потому что наше тело вовремя «включает» антитела, и следовательно мы сразу приобретаем иммунитет.

Заражение токсоплазмозом происходит чаще всего через немытые руки и плохо обработанную термически пищу. Но ведь и на руки паразит должен каким-то образом попасть… Чаще всего это происходит в детстве, когда ребенок копается в песочнице, где испражнялась кошка или собака. Если частицы фекалий попадают на руки, а потом на слизистые оболочки – заражение произойдет. Особенно опасны старые фекалии, на которых паразит уже образовал цисты. А они могут существовать в среде до 2 лет! Также паразит способен попасть в организм через ранки на теле с землей.

Симптомы токсоплазмоза

В очень редких случаях заражение сопровождается головной болью, повышением температуры, слабостью, что можно легко спутать с простудой. Кстати, наличие ярко выраженной симптоматики говорит о «пробоине» в имунной системе человека, что есть поводом для обследования на ВИЧ.

В остальном паразит почти мирно живет в нашем теле, и мы можем даже не подозревать об этом. То есть для взрослого человека недуг опасности не несет и в большинстве случаев его не лечат.

При беременности негативно повлиять на ребенка способен только недавно приобретенный паразит. Поэтому лечат токсоплазмоз у беременной лишь при недавнем заражении, а старые паразиты в теле не вызывают никаких последствий!

Когда лечится токсоплазмоз?

Давай все-таки разберемся, когда врач может назначить лечение при токсоплазмозе. Начнем с того, что в первом триместре беременности женщинам советуют сдать анализ на это заболевание. Он может показать один из трех вариантов:

заражение произошло недавно (за полгода до беременности или уже во время),

произошло давно

вообще не произошло.

Наиболее благоприятным считается второй вариант. Если контакт с паразитом имел место более чем за полгода до беременности, значит организм уже выработал антитела и больше паразит опасности не несет.

Если заражения не было – здесь остается риск, что это произойдет во время беременности. В таком случае женщине придется избегать контактов с животными, с землей, сомнительными мясными продуктами (покупные чебуреки, пирожки и прочие), особенно тщательно следить за чистотой рук. При приготовлении пищи важно хорошо проваривать м'ясо, а домашних животных проверить на наличие хвори. Также придется каждые 2 месяца сдавать анализ на предмет приобретения паразита.