Неидеальные, ну и что?! Восемь звезд, которые ходят с морщинами на лице и не торопятся к хирургу

С годами все мы не молодеем – это факт. Если одни знаменитости в борьбе со старостью, грубо говоря, обкалываются с ног до головы ботоксом и прочим, другие совершенно спокойно принимают удар судьбы. Небольшое увядание кожи они, судя по всему, воспринимают как само собой разумеющееся и фокусируют свое внимание на других, более существенных вещах, пишет Fabiosa.
Сегодня мы решили взглянуть, кто из знаменитостей относится к той категории счастливчиков, для кого морщины, брыли и гусиные лапки – не враги, а товарищи, с которыми можно вполне комфортно сосуществовать.
1. Кейт Миддлтон
Согласно королевскому протоколу, герцогиня должна регулярно посещать косметолога. Видимо, в кабинете врача она ограничивается вполне базовыми процедурами: чистками, пилингами и массажами.
2. Натали Портман
Строение глазницы Натали Портман таково, что под глазами заметны пресловутые "мешки". В период стресса они становятся заметнее. Уколы красоты могут избавить от этой особенности, но Натали, кажется, чувствует себя вполне комфортно.
3. Моника Беллуччи
Эта роскошная актриса умеет стареть достойно. Она не обкалывается ботоксом и не делает подтяжек, от этого она становится еще естественнее и красивее. Ах, эти глаза и улыбка!
4. Кейт Мосс
В свои 44 года Кет Мосс выглядит просто великолепно. Не портят ее и гусиные лапки у глаз в сочетании с брылями.
5. Дакота Джонсон
Брыли, не совсем четкий овал никак не смущают голливудскую актрису Дакоту Джонсон. Несмотря на небольшие признаки увядания, выглядит она свежо и молодо!
6. Камерон Диас
Камерон Диас – ярая сторонница естественности. Она убеждена, что стареть нужно достойно, а не идти на поводу у пластических хирургов, которые не всегда могут гарантировать идеальный результат.
7. Дженнифер Энистон
Красавица Дженнифер Энистон – самодостаточная и уверенная в себе женщина. Кажется, гусиные лапки и "носогубки" ее совершенно не смущают.
8. Селена Гомес
Несмотря на юный возраст, Селена Гомес уже обзавелась небольшими брылями, которые, к слову, появляются после 25 лет. Однако они ни сколько ее не портят, а наоборот, придают очарования.
А как вы думаете, нужно бороться со старостью (благо, сейчас есть для этого масса вариантов) или стоит смириться с неизбежным? Нам очень интересно почитать ваши комментарии!