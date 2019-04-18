Неидеальные, ну и что?! Восемь звезд, которые ходят с морщинами на лице и не торопятся к хирургу

Сегодня мы решили взглянуть, кто из знаменитостей относится к той категории счастливчиков, для кого морщины, брыли и гусиные лапки – не враги, а товарищи, с которыми можно вполне комфортно сосуществовать.

1. Кейт Миддлтон

Согласно королевскому протоколу, герцогиня должна регулярно посещать косметолога. Видимо, в кабинете врача она ограничивается вполне базовыми процедурами: чистками, пилингами и массажами.

Kate Middleton. Кейт Миддлтон. ФОТО: Joe Giddens / PA Wire/PA Images / Scanpix

2. Натали Портман

Строение глазницы Натали Портман таково, что под глазами заметны пресловутые "мешки". В период стресса они становятся заметнее. Уколы красоты могут избавить от этой особенности, но Натали, кажется, чувствует себя вполне комфортно.

Natalie Portman ФОТО: SCANPIX

3. Моника Беллуччи

Эта роскошная актриса умеет стареть достойно. Она не обкалывается ботоксом и не делает подтяжек, от этого она становится еще естественнее и красивее. Ах, эти глаза и улыбка!

21. Monica Belucci ФОТО: SCANPIX

4. Кейт Мосс

В свои 44 года Кет Мосс выглядит просто великолепно. Не портят ее и гусиные лапки у глаз в сочетании с брылями.

ФОТО: KGC-172/182 / GoffPhotos.com

5. Дакота Джонсон

Брыли, не совсем четкий овал никак не смущают голливудскую актрису Дакоту Джонсон. Несмотря на небольшие признаки увядания, выглядит она свежо и молодо!

ФОТО: Laurent VU/SIPA / Laurent VU/SIPA

6. Камерон Диас

Камерон Диас – ярая сторонница естественности. Она убеждена, что стареть нужно достойно, а не идти на поводу у пластических хирургов, которые не всегда могут гарантировать идеальный результат.

Cameron Diaz, näitleja. ФОТО: Joel Ryan / AP

7. Дженнифер Энистон

Красавица Дженнифер Энистон – самодостаточная и уверенная в себе женщина. Кажется, гусиные лапки и "носогубки" ее совершенно не смущают.

ФОТО: MARIO ANZUONI / REUTERS

8. Селена Гомес

Несмотря на юный возраст, Селена Гомес уже обзавелась небольшими брылями, которые, к слову, появляются после 25 лет. Однако они ни сколько ее не портят, а наоборот, придают очарования.

ФОТО: VALERIE MACON / Scanpix