С кем вам сложно уживаться, опираясь на ваши знаки Зодиака

Овен

Овнам нужно жить с теми, кто не запрещает проявлять импульсивный темперамент. Для них отлично подойдут те, с кем он смогут доминировать и раскрывать свои способности управленца. Сложнее всего с Девой и Козерогом.

Телец

Этому знаку нужно подальше держаться от легкомысленных людей. По натуре своей Тельцы закрытые и ранимые, поэтому они легко обижаются и принимают все близко к сердцу. Не очень подходят Водолеи и Близнецы.

Близнецы

Близнецы отлично уживаются с людьми, которые верят в них и мотивируют на развитие и совершенство. Их не привлекают люди, которые зациклены только на себе: Львы, Весы.

Рак

Раки очень романтичны, поэтому им нужно держаться подальше от знаков, которые их не понимают и не принимают. Для этого знака характерно то, что отношения стоят на первом месте, поэтому им важен уют, понимание и верность! Не очень подходят Раки.

Лев

Лев должен держаться подальше от людей, которые заставляют сомневаться в себе. Если вы живете с человеком, который запрещает вам действовать, то лучше бегите от него, ведь с таким партнером вы никогда не утолите свои амбиции! Сложнее всего с Раками, Овнами.

Дева

Деве в сожительстве важно, чтобы ее не учили жить. Именно поэтому она выбирает для идеального партнерства по дому человека, который принимает ее такой, какой она есть, а не папочку занимающемся перевоспитанием Девы: Девы, Рыбы.

Весы

Весы категорически избегают людей, которые давят на чувство вины: Близнецы, Львы. В остальном они прекрасно уживаются со всеми другими знаками. Будьте им верны, уважайте личные границы и вы прекрасно сможете ужиться с Весами.

Скорпион

Скорпион сложно уживается с другими знаками. Лучшее партнерство у них получается с теми, кого они любят по-настоящему. Скорпионы очень ответственные в любви и отношениях и игнорируют людей, которые не воспринимают их всерьез: это Козероги и Водолеи.

Стрелец

Этому знаку нужны настоящие друзья, потому что в первую очередь они нуждаются в поддержке. Именно благодаря этому они прекрасно уживаются со знаками, которые могут поддержать в трудную минуту и дают энергию и необходимое чувство эмпатии. Сложнее всего с Раками и Рыбами.

Козерог

Козероги верны, логичны и серьезны. Именно поэтому они прекрасно уживаются с серьезными знаками, которые рассчитывают на взаимовыгодное партнерство! Сложнее всего со Скорпионами и Близнецами.

Водолей

Водолей прекрасно уживается с людьми, способными их понять. Они хорошо относятся к объективной критике, потому что главное стремление Водолея – стать лучшим и идеальным. В сожительстве ценят теплоту, уют и постоянное развитие! Сложно с Львами и Овнами.

Рыбы

Рыбы хорошо уживаются с людьми, которые выполняют свою роль в маленькой экосистеме квартиры! С ними приятно разделять обязанности и при этом они никогда не наглеют, ведь им присуща самоирония, которая помогает справляться с собственными ошибками. Сложно с Рыбами и Львами.