Важные советы о том, как вернуть мотивацию к похудению
Многие из нас решаются начать худеть с 1 января, но потом теряют к этому интерес. Психологи дали несколько рекомендаций, помогающих его воскресить, пишет Medikforum.
Визуализируйте результаты. Иногда, когда мы идем к выполнению какой-то задачи месяц за месяцем, в этой рутине мы теряем представление об итоговом результате. А он очень важен для мотивации. Без нее срываются многие режимы похудения, сочетающие диету и физические нагрузки. Обязательно представляйте себе того человека, в которого вы хотите превратиться.
Краткосрочные задачи. Не нужно ставить масштабных задач, для выполнения которых требуется много времени. Двигайтесь, что называется, короткими перебежками. К примеру, попробуйте похудеть на 3 кг в месяц, а не на 20 кг за 6 месяцев.
Отслеживайте свой прогресс. Это очень помогает оставаться мотивированными. Когда вы видите реальные результаты своих усилий, то у вас появляется причина двигаться дальше. Кроме того, возникнет и особый психологический драйв, связанный с тем, что вам уже удалось сделать. Но не нужно вставать на весы каждый день, ведь вес подвержен постоянным изменениям. Делайте это раз в неделю.
Мыслите позитивно. Одно только позитивное мышление во время интенсивных тренировок в спортзале увеличивает мышечную силу на 8%, как показали исследования. Позитивные мысли стимулируют наш организм достаточно для того, чтобы достигать поставленных задач.
Не худейте в одиночку. Порой бывает достаточно сложно в одиночестве бороться с лишними объемами веса с помощью тренировок и диеты. Заведите себе приятеля или подругу, ведь худеть на пару гораздо более приятно. Кроме того, вы можете устроить и негласные соревнования друг с другом.
Изменяйте режим тренировок. Нет ничего более тоскливого, чем одинаковые тренировки, в одинаковое время дня и одинаковой продолжительностью. Они очень быстро вам надоедят, как и один и тот же рацион. Вносите постоянные изменения в питание и в тренировки, чтобы сохранять интерес.
Награждайте себя. Сделайте список наград, которые вы можете себе вручать и для повышения мотивации. К примеру, поход в кино, мороженое и пицца, поездка в краткосрочный отпуск и так далее. Обязательно стимулируйте себя, если вам удаётся получить задуманное.