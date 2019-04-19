Важные советы о том, как вернуть мотивацию к похудению

Визуализируйте результаты. Иногда, когда мы идем к выполнению какой-то задачи месяц за месяцем, в этой рутине мы теряем представление об итоговом результате. А он очень важен для мотивации. Без нее срываются многие режимы похудения, сочетающие диету и физические нагрузки. Обязательно представляйте себе того человека, в которого вы хотите превратиться.

Краткосрочные задачи. Не нужно ставить масштабных задач, для выполнения которых требуется много времени. Двигайтесь, что называется, короткими перебежками. К примеру, попробуйте похудеть на 3 кг в месяц, а не на 20 кг за 6 месяцев.

Отслеживайте свой прогресс. Это очень помогает оставаться мотивированными. Когда вы видите реальные результаты своих усилий, то у вас появляется причина двигаться дальше. Кроме того, возникнет и особый психологический драйв, связанный с тем, что вам уже удалось сделать. Но не нужно вставать на весы каждый день, ведь вес подвержен постоянным изменениям. Делайте это раз в неделю.

Мыслите позитивно. Одно только позитивное мышление во время интенсивных тренировок в спортзале увеличивает мышечную силу на 8%, как показали исследования. Позитивные мысли стимулируют наш организм достаточно для того, чтобы достигать поставленных задач.

Не худейте в одиночку. Порой бывает достаточно сложно в одиночестве бороться с лишними объемами веса с помощью тренировок и диеты. Заведите себе приятеля или подругу, ведь худеть на пару гораздо более приятно. Кроме того, вы можете устроить и негласные соревнования друг с другом.

Изменяйте режим тренировок. Нет ничего более тоскливого, чем одинаковые тренировки, в одинаковое время дня и одинаковой продолжительностью. Они очень быстро вам надоедят, как и один и тот же рацион. Вносите постоянные изменения в питание и в тренировки, чтобы сохранять интерес.