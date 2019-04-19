Перестало биться сердце: Бейонсе откровением о второй беременности

А на днях известная певица Бейонсе также решила сделать признание и рассказала, что во время второй беременности в 2017 году она едва не потеряла ребенка.

Артистка призналась, что пережила довольно тяжелые вторые роды двойняшек, передает The Daily Mail. У ее потомков на последних месяцах беременности были диагностированы токсемия плода (отравления токсинами), а также преэклампсия – тяжелый токсикоз беременности, который может возникать на поздних сроках.