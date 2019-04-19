Перестало биться сердце: Бейонсе откровением о второй беременности

Недавно 35-летняя супруга голливудского актера Алека Болдуина Хилария сообщила о том, что она потеряла пятого ребенка.
А на днях известная певица Бейонсе также решила сделать признание и рассказала, что во время второй беременности в 2017 году она едва не потеряла ребенка.
Артистка призналась, что пережила довольно тяжелые вторые роды двойняшек, передает The Daily Mail. У ее потомков на последних месяцах беременности были диагностированы токсемия плода (отравления токсинами), а также преэклампсия – тяжелый токсикоз беременности, который может возникать на поздних сроках.
Отмечается, что последний диагноз сопровождается повышенным давлением, учащенным пульсом и сильными отеками, – именно из-за них Бейонсе в конце своей беременности весила около 98 килограммов. Относительно родов, то во время них у одного из малышей в утробе перестало биться сердце, и врачи были вынуждены сделать экстренное кесарево сечение. Звезда также призналась, что вторая беременность была незапланированной, тем самым опровергнув все слухи об ЭКО (искусственное оплодотворение).