Не смывать макияж на ночь и еще 14 бьюти-ошибок, которые могут испортить вашу кожу

Капать эфирное масло в ванную

Это нельзя делать ни в коем случае. Эфирные масла крайне высококонцентрированные, и при воздействии теплой воды проницаемость кожи для различных веществ значительно увеличивается. Поэтому при наличии склонности к аллергическим реакциям вполне возможно раздражение кожи, а у детей может даже возникнуть химический ожог. Наиболее безопасно и не менее эффективно использовать различные готовые смеси для ванны, пропитанные эфирными маслами.

Спать с макияжем

В ночное время суток наша кожа не спит, а активно работает. Обменные процессы становятся активнее, а поры расширяются. Поэтому все средства, нанесенные на кожу перед сном, проникают в нее гораздо лучше, чем днем. Если это правило эффективно работает при использовании ночных уходов, то макияж, оставленный на ночь, смешавшийся за весь день с потожировыми выделениями и загрязнениями атмосферного воздуха, крайне негативно сказывается на состоянии кожи. Это может спровоцировать воспаления и преждевременное старение. Поэтому как бы вы ни устали, обязательно смывайте макияж.

Слишком часто очищать проблемную кожу

Обладателям жирной кожи может казаться, что если они будут очищать свою кожу чаще, то сальность может снизиться. Однако в действительности все происходит с точностью до наоборот. При интенсивном очищении даже жирная кожа пересушивается, а сальные железы начинают работать с удвоенной силой. Возникает парадоксальная ситуация. Поэтому жирную кожу, склонную к воспалениям, необходимо очищать не чаще двух раз в сутки.

Давать тканевой маске высыхать на лице

Активные вещества (в том числе увлажняющие), входящие в состав пропитки тканевых масок, наиболее эффективны именно во влажном виде. Нет необходимости ждать, пока маска высохнет, поскольку все активные ингредиенты оказывают свое воздействие на кожу лишь в течение первых 15-20 минут (если иное не оговорено производителем). Оставляя маску на лице на более продолжительное время, вы не даете коже дышать. Поры могут закупориться, вследствие чего нарушится отток из сальных желез. А это, в свою очередь, может привести к появлению воспалительной сыпи.