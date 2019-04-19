Домашняя пыль может стать причиной ожирения: неожиданные результаты исследований

Так что вдыхать бытовую пыль, особенно если ее много, небезопасно, тем более ослабленным и пожилым людям, а также детям. Известно, что домашняя пыль вызывает аллергию. Причем у человека может развиться не только поллиноз, но и бронхиальная астма.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, аллергией на пыль страдают около 40 процентов жителей Земли.

Но специалисты из университета Дьюка предупреждают и о другой проблеме. Оказывается, соединения из домашней пыли способствуют увеличению… жировых отложений, особенно у детей. Исследователи установили, что в среднем ребенок вдыхает до 100 миллиграммов пыли.

Ученые проанализировали 194 образца пыли, которые взяли в домах жителей Северной Каролины. Они исследовали около 100 веществ, содержащихся в пыли, и пришли к выводу, что «две трети из них могут стимулировать развитие жировых клеток, а половина состава — их размножение».

Оказалось, в тех домах, где концентрация опасных веществ, содержащихся в пыли, была повышена, дети имели лишний вес. Какие именно соединения провоцировали увеличение веса, ученые пока не сообщают.

Кстати, специалисты из университета Аризоны доказали, что большая часть пыли попадает в жилище человека вместе c воздухом, а не из-за грязной обуви и верхней одежды, как принято было считать. Однако это не значит, что помещения не нужно проветривать. Наоборот, хорошо время от времени устраивать сквозняк.