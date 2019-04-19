Домашняя пыль может стать причиной ожирения: неожиданные результаты исследований

В домашней пыли содержится так много всего, что и представить невозможно. Там есть шерсть и перхоть домашних животных, частицы насекомых, волос и кожи человека, споры плесневых грибов, песок, пылевые клещи, частицы тканей и бумаги, мельчайшие фрагменты материалов, из которых сделаны стены, мебель, а также бактерии, токсины и многое другое.
Так что вдыхать бытовую пыль, особенно если ее много, небезопасно, тем более ослабленным и пожилым людям, а также детям. Известно, что домашняя пыль вызывает аллергию. Причем у человека может развиться не только поллиноз, но и бронхиальная астма.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, аллергией на пыль страдают около 40 процентов жителей Земли.
Но специалисты из университета Дьюка предупреждают и о другой проблеме. Оказывается, соединения из домашней пыли способствуют увеличению… жировых отложений, особенно у детей. Исследователи установили, что в среднем ребенок вдыхает до 100 миллиграммов пыли.
Ученые проанализировали 194 образца пыли, которые взяли в домах жителей Северной Каролины. Они исследовали около 100 веществ, содержащихся в пыли, и пришли к выводу, что «две трети из них могут стимулировать развитие жировых клеток, а половина состава — их размножение».
Оказалось, в тех домах, где концентрация опасных веществ, содержащихся в пыли, была повышена, дети имели лишний вес. Какие именно соединения провоцировали увеличение веса, ученые пока не сообщают.
Кстати, специалисты из университета Аризоны доказали, что большая часть пыли попадает в жилище человека вместе c воздухом, а не из-за грязной обуви и верхней одежды, как принято было считать. Однако это не значит, что помещения не нужно проветривать. Наоборот, хорошо время от времени устраивать сквозняк.
- Нужно как можно чаще проводить влажную уборку — желательно ежедневно (особенно если в доме аллергик) или как минимум два раза в неделю.
- Важно регулярно протирать поверхности мебели, в том числе верхнюю часть шкафа.
- Лучше избавиться от мягких игрушек и ковров. Плюшевые игрушки надо часто стирать, а ковры регулярно сдавать в химчистку.
- Перьевые подушки замените синтетическими. Желательно, чтобы наполнитель был гипоаллергенным. Почаще выбивайте матрасы, одеяла и подушки. Раз в несколько дней стирайте постель. Также проветривайте постельное белье на балконе — клещи не любят прямых солнечных лучей и холода.
- Шторы лучше заменить на жалюзи, которые легко мыть, либо нужно часто стирать.
- Избавьтесь от старого дивана, в котором, скорее всего, множество пылевых клещей. Лучше предпочесть обивку из натуральной или искусственной кожи, чтобы можно было ее мыть. Обшитый тканью диван нужно чаще пылесосить.
- Не держите в доме букеты из сухих или искусственных цветов.