Четыре секрета, которые сделают вас моложе

Увлажняющие капли для глаз или синяя тушь

Ничто так не выдает усталость, как взгляд. За день белки обычно тускнеют, что делает взгляд менее ярким. Чтобы оживить его, можно использовать синие увлажняющие капли. У них есть преимущество перед обычными — они отбеливают глазное яблоко. Другой вариант — сделать ставку на цветную тушь. Черная обычно утяжеляет взгляд, а вот цветная подчеркивает край глаз и их цвет. Лучше всего для этого подходит синяя тушь.

Ухоженные брови

Визажисты утверждают: правильная форма бровей способна скинуть десять лет. Попросите специалиста подобрать вам оптимальную форму, а потом тренируйтесь сами. Тени для бровей вам в помощь — ими легко пользоваться без риска переборщить. Открыть взгляд также поможет светлый консилер, нанесенный под бровью и во внутренних уголках глаз. Только следите, чтобы цвет консилера не слишком отличался от вашего натурального цвета кожи.

Не пренебрегайте основой под макияж

Перед использованием тонального средства (и даже без него) нанесите специальный праймер-основу, сужающий поры и разглаживающий кожу. Он не только обладает эффектом фотошопа, но и минимизирует возрастные признаки благодаря отражающим свет пигментам.

Свет изнутри